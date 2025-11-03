Monika Olejnik tak odważna jeszcze nie była! Skąpo odziana pokazała przód i tył

Monika Olejnik w formie życia!

"Trening w drodze do Neapolu" - napisała Monika Olejnik (69 l.), prezentując ciało, którego mogłaby jej pozazdrościć nie jedna młodsza koleżanka! Olejnik zaliczyła kąpiel w "lodowatej" wodzie, sesję zdjęciową z ukochanym, trening na skałach i przebieżkę po nadmorskich szlakach.

Gwiazda od lat trenuje i dba o formę, co od jakiegoś czasu chętnie pokazuje na swoim Instagramie - również jako motywację dla innych.

- Kocham morze, kocham pływać, kocham sport, lubię bieganie, chodzenie po górach, ćwiczę w klubie i uważam, że należy namawiać do aktywności i stąd te zdjęcia

- mówiła niedawno w rozmowie z "Super Expressem" dziennikarka, która coraz częściej pokazuje w sieci treści nie związane z jej programem i polityką, a właśnie prywatne kadry, np. z podróży.

Monika Olejnik walczy z hejtem i motywuje

Monika Olejnik nie ma problemu z pokazywaniem prywatnych kadrów w sieci. Ma natomiast przesłanie, które promuje pod każdym swoim postem. W rozmowie z nami powiedziała wprost:

- Najważniejsze jest, żeby być jakąś, żeby wzbudzać emocje. Jak wzbudza emocje, to dobrze. Skoro mówimy o tym, co się dzieje w polityce, o tym, co się dzieje w modzie, o tym, jak jest komentowane, jakie są różne sytuacje, to ja od lat prowadzę taką akcję. Stop hate, stop przemocy. O każdej porze dnia, o każdej porze nocy, stop hate, stop przemocy. To jest naprawdę strasznie ważne, dlatego że można zniszczyć człowieka. Słowo może zniszczyć i musimy z tym walczyć.

Pod fotkami w kostiumie i podczas treningu Monika Olejnik napisała:

Trening w drodze do Neapolu😍 W każdym miejscu nieustanie przypominam od lat mój manifest #ManifestMoniki „w każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy #StopHejt #StopPrzemocy ❤️”! Pokażmy proszę, że w naszej codzienności - sport, szacunek i kultura mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi✌️ Każdy gest przeciwko przemocy NA CAŁYM ŚWIECIE ma sens! Dziękuję za nagrania do mojego manifestu, które przesyłacie mi ze swoich szkół. To wspaniale! Razem jesteśmy silniejsi od hejtu, od przemocy, od nienawiści! A NASZ GŁOS JEST CORAZ BARDZIEJ DONOŚNY! Od lat powtarzam - doceniam WSZYSTKICH, którzy mają odwagę i NIE SĄ OBOJĘTNI ❤️ Pokażcie mi jak trenujecie, a NIE jak hejtujecie ✌️