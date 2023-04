Monika Richardson miała wypadek! Gwiazda opisała dramatyczne chwile

Monika Richardson miała wypadek! Spadła z konia w galopie

O Monice Richardson jest głośno w mediach zazwyczaj wtedy, kiedy powie coś nowego o swoim życiu miłosnym lub o życiu prywatnym innych osób. Niegdysiejsza gwiazda "Europa da się lubić" ma za sobą medialny związek ze Zbigniewem Zamachowskim, publiczne wbijanie szpil jego byłej żonie i dzieciom, a także głośny rozwód. Teraz media piszą o Monice Richardson z zupełnie innego powodu. Aż trudno uwierzyć w to, co jej się przytrafiło! Otóż Richardson miała pewien groźny wypadek. To mogło się skończyć fatalnie! Teraz gwiazda jest poobijana i zastanawia się, jak mogło dojść do tych dramatycznych wydarzeń. Co się stało? Otóż wszystko wydarzyło się podczas przejażdżki konnej.

"Teraz siedzę obolała i myślę, dlaczego i po co mi się to przydarzyło. Jak wykminię, to wam powiem"

Jak ujawnia Monika Richardson, w pewnym momencie runęła z konia na ziemię i to wtedy, gdy zwierzę było w galopie! "Spadłam z konia w galopie dzisiaj. Nie tego, co na zdjęciu. To Dakar, na nim zrobiłam mały trening na placu. Do lasu pojechałam na Lusi, to młoda, bardzo wysoka kobyłka. Trochę wybijała w galopie, ale upadek zaliczyłam wyłącznie z własnej winy. Po prostu się spięłam. Teraz siedzę obolała i myślę, dlaczego i po co mi się to przydarzyło. Jak wykminię, to wam powiem" - napisała zaszokowana Monika Richardson. Pozostaje życzyć powrotu do zdrowia!

