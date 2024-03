Monika Richardson pierwszy raz oficjalnie z nowym ukochanym i jego córeczką. Dziewczynka uwielbia dziennikarkę

Małgorzata Pieczyńska o zazdrości w artystycznym świecie. Co łączyło ją z pewną kontrowersyjną gwiazdą?

Monika Richardson dawno nie była tak szczęśliwa jak teraz. Dziennikarka wręcz rozkwita. Nieustannie się uśmiecha, a w jej oczach pojawił się błysk, który dodaje jej urody. Z pewnością to zasługa nowej miłości, która spadła na nią w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewała, bo krótko po rozstaniu z Konradem Wojterkowskim, który przez ostatnie dwa lata towarzyszył jej na wielu uroczystościach.

Monika Richardson zabrała nowego chłopaka na charytatywny event

Gwiazda telewizji oraz jej nowy ukochany po raz pierwszy pojawili się razem oficjalnie w niedzielne popołudnie, na charytatywnym evencie w Milanówku, gdzie malowali jajka, które przekazali na licytację dla chorego chłopca. Parze towarzyszyła kilkuletnia dziewczynka. Jak się okazało, córka Artura. Widać, że dziecko bardzo polubiło Richardson, zresztą z wzajemnością. Wszyscy wyglądali na zadowolonych i odnosili się do siebie z serdecznością. – Monika i Artur są niemal nierozłączni. Ich relacja jest bardzo poważna. Biznesmen z poprzedniego związku ma uroczą córeczkę, która wręcz uwielbia Monikę, zresztą z wzajemnością. On sam stara się też być najlepszym tatą – zdradza „Super Expressowi” osoba z bliskiego otoczenia pary. Widać, że łączy wielka zażyłość. Trzymamy kciuki, żeby im się udało!

Kariera Moniki Richardson

W 1995 roku Monika Richardson rozpoczęła pracę w TVP2, w której była prowadzącą, autorką i współautorką programów "Kulty popkultury", "Teleadwokat", "Europejczycy", "Strefa otwarta", "Witaj, Europo", "Europa da się lubić", "Orzeł czy reszta?" i "Wstęp Wolny". Od października do grudnia 2006 zasiadała w jury programu Supertalent. W latach 2006–2008 pełniła funkcję redaktorki naczelnej miesięcznika „Zwierciadło”. W 2009 w parze z Krzysztofem Hulbojem zajęła czwarte miejsce w dziewiątej edycji programu TVN Taniec z gwiazdami. W roku 2011 zakończyła pracę w TVP.

W 2013 roku gwiazda powróciła do pracy w TVP2, od kwietnia 2013 do listopada 2019 współprowadziła poranny program "Pytanie na śniadanie", a wiosną 2019 roku prowadziła wznowioną serię programu "Europa da się lubić". Od listopada 2020 do kwietnia 2021 przeprowadzała wywiady dla tygodnika „Wprost”. Jesienią 2021 otworzyła szkołę językową Richardson School.

