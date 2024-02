Monika Richardson wjechała w słup i rozbiła swoje luksusowe auto. Rachunek od mechanika może przyprawić o ból głowy!

To się nazywa mieć pecha. Monika Richardson (51 l.) jadąc do pracy była tak rozkojarzona, że wpadła na słup i rozbiła swoje luksusowe auto. Na szczęście z odsieczą ruszył jej nowy ukochany, który ma rozległe znajomości w warsztatach samochodowych całej Warszawy. Szybko udało się znaleźć serwis, który zajmie się naprawą jej audi. Będzie to jednak słono kosztować, bo grubo ponad 50 tys. zł.