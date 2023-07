Możesz wystąpić na wielkim show Dody! Artystka zapewnia: Dobrze płacę. Znamy szczegóły. WIDEO

Jedni go uwielbiali, inni potępiali

Co za cena!

Doda zdobyła sławę dzięki udziałowi w reality show "Bar". Sama jest fanką tego typu programów - namiętnie ogląda choćby każdą edycję "Love Island". W zeszłym roku wreszcie doczekała się własnego reality. Zaczęła szukać miłości w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Ostatecznie po wielu randkach i rozmowach z fachowcami szczęścia tam nie znalazła. Wkrótce jednak i tak się zakochała – w łowcy przygód i zdobywcy wodospadów Darku Pachucie (37 l.).

O czym jest nowe reality show Dody?

A teraz czeka ją kolejne wyzwanie – nowy show. Zobaczymy w nim kulisy pracy i życia prywatnego artystki. Będą szczere rozmowy, intymne wyznania, prawdziwe problemy, w których rozwiązaniu będą wspierać wokalistkę jej bliscy oraz fani, aktywnie uczestniczący w programie.

Kamery będą towarzyszyć gwieździe niemal przez cztery miesiące, podczas których Doda będzie się przygotowywała do serii wielkich koncertów. W programie "Doda. Dream show" widzowie poznają jej współpracowników, rodzinę, przyjaciół, partnera, zobaczą ją w pracy i w życiu prywatnym.

Doda szuka tancerzy

Finałem reality show Dody będzie jej ekscytująca trasa koncertowa - taka, o której marzyła od dziecka. Wokalistka chce, by jej koncert był oryginalny i wyjątkowy. Wpadła więc na pomysł, że poszuka tancerzy w całej Polsce, a na casting, ogłoszony na Instagramie, może zgłosić się dosłownie każdy. Każdy, kto chce tańczyć na koncertach Dody, musi nagrać swoja autorską choreografię do przeboju "Melodia ta" i zamieścić filmik na swoim profilu, oznaczając go hasztagiem #dodadreamshow. Piosenkarka obejrzy występy i skontaktuje się z wybranymi tancerzami.

Zapytaliśmy Dodę o szczegóły akcji. Czy zapłaci tancerzom, których znajdzie na Instagramie?

- Oczywiście, że tak. To są normalni pracownicy, którzy biorą udział w koncercie. To nie jest charytatywny występ na rzecz fundacji "Uratuj Dodę". To jest oryginalny, zajebisty performance - mówi Doda w rozmowie z "Super Expressem".

A czy Doda dobrze płaci?

- No, powiem ci, że dzięki Polsatowi tak. I gdyby nie ten cały pomysł o połączeniu trasy koncertowej z reality, na który ja wpadłam, nie ukrywam, to nie miałabym szansy zrobić takich koncertów i takiej trasy, o której marzę właściwie od dziecka - mówi artystka.

Zobaczcie rozmowę z Dodą w naszym wideo.