Mr Sebii i jego sympatia nie schodzą z ust Polaków. Gwiazdor disco polo porywa tłumy!

Ostatnio na jednym z koncertów publiczność wręcz oszalała na punkcie słynnej już „Cipuleńki”, bo o niej mowa. Fani zgromadzeni pod sceną, od wnuczków, poprzez rodziców i dziadków śpiewali razem z wokalistą, a kiedy skończył domagali się bisów. Sebastian Zys myślał, że nie zejdzie ze sceny, bo publika nie chciała go wypuścić. – Niesamowite jak mimo upływu lat ludzie bawią się przy tej piosence. Pod sceną nie było osoby, która by nie znała tekstu tego utworu – mówi „Super Expressowi” zachwycony Mr Sebii. Ale to nie koniec! Gwiazdor disco polo szykuje dla swoich odbiorców kolejną niespodziankę. Już za kilka dni światło dzienne ujrzy „Cipuleńka” w wersji latino! Muzyk idzie z duchem czasu i postanowił właśnie w takich klimatach ukazać kolejną odsłonę swojego ponadczasowego hita! Warto posłuchać wszystkich wersji tej piosenki. – Bywają jeszcze osoby, które nie rozpoznają mnie ani po pseudonimie ani z imienia i nazwiska, ale fantastyczne jest to, że znają „Cipuleńkę”. Śpiewam ją za każdym razem, kiedy mój zespół zapraszany jest na koncert plenerowe, wesela czy imprezy okolicznościowe, ale dochodzą mnie słuchy od innych zespołów, zwłaszcza weselnych, że ludzie przychodzą do nich po kilka razy i zamawiają ten numer. Jako autor mogę się tylko cieszyć, że moja „Cipuleńka” potrafi tak rozkołysać Polskę jak, mało który utwór – opowiada nam Mr Sebii, który swego czasu śmiał upomnieć Lunę, że na Eurowizji powinna śpiewać po polsku. Kto wie, może miał rację?

„Cipuleńka” podbija TikToka

Słynna „Cipuleńka” niedawno stała się wiralem na TikToku. Ludzie nagrywają do niej swoje teledyski. – Pewna starsza kobieta zaśpiewała refren tej piosenki w tak śmieszny sposób, że ludzie zaczęli to sobie podsyłać, a potem nagrywać swoje wersje. Ten filmik ma jakieś milionowe odsłony, a każdego dnia powstają nowe nagrania kolejnych osób. Nie mam czasu wszystkiego śledzić, ale czasem coś sobie odpalę i jest mi naprawdę miło. Mam do siebie dystans i poczucie humoru. Cieszę się, że ludzie tak super bawią się przy mojej muzyce – opowiada muzyk. – Sam na własnym kanale TikTok zamieściłem śmieszny filmik z wiejskiego wesela, z lat 90., pod który podłożyłem „Cipuleńkę” i doczekał się ponad miliona odsłon w kilkanaście dni – dodaje artysta.

Lipiec dla Sebastiana to niemal każdy dzień w trasie koncertowej. Ludzie marzą, by wystąpił w ich miejscowości. Zapytaliśmy gwiazdora, który ostatnio jest mocno rozchwytywany, czy ma jeszcze jakieś wolne terminy na koncerty? – Lipiec jest mocno wypełniony. Nie mam przy sobie grafiku, ale myślę, że jak ktoś bardzo będzie chciał to w sierpniu znajdzie się jakaś luka. Może akurat będziemy grali gdzieś niedaleko i będziemy w stanie dołożyć sobie kolejny koncert. Dla mojej publiczności zrobię wszystko. Zapraszam do kontaktu – mówi Mr Sebii.

Mr Sebii ma jeszcze jeden fach w ręku

Choć Sebastian koncertów w sezonie ma sporo, to jednak dba, żeby mieć dochody z innych profesji. Okazuje się, że gwiazdor disco polo ma bardzo odpowiedzialną pracę. Jest i kierowcą szkolnego busa, a także karetki pogotowia w Tomaszowie Mazowieckim. W weekendy zazwyczaj gra koncerty, a w tygodniu dorabia, gdzie tylko może. Muzyk ma także liczną rodzinę na utrzymaniu. Dorobił się piątki dzieci. - Pracuję jako kierowca karetki pogotowia i kierowca autobusu szkolnego. Teraz bus stoi, bo są wakacje, ale na karetce nadal jeżdżę. Lubię mieć jakieś zajęcie pomiędzy koncertami, a przy okazji trochę grosza wpadnie. Lubię też pomagać – opowiada „Super Expressowi” autor słynnego hitu „Na gondoli”.

Zobaczcie jak publiczność bawi się przy „Cipuleńce”, a także zapoznajcie się z jej wszystkimi wersjami!

