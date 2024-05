Mucha ogłasza: to już koniec! Tym razem to nie żarty

jkk 14:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Anna Mucha na swoim profilu na Instagramie ogłosiła, że to już naprawdę koniec. Nie są to żadne żarty, ani podpucha ze strony gwiazdy "M jak miłość". Po prostu nadszedł czas, kiedy Mucha nie miała innego wyjścia i musiała to powiedzieć. I co teraz będzie?