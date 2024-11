Mucha walczy z "nadęta ropuchą". Bluzga jak szewc!

Przeczytałam właśnie artykuł w Gazecie Wyborczej pod tytułem "Jak się ubrać do teatru". I wiecie co? Nie będzie to spokojna niedziela! Z całym szacunkiem dla pani autorki nie jestem w stanie o niej myśleć inaczej, jak o "nadętej ropusze", tudzież "bździągwie"! Bździągwa, która pisze o tym, jak należy ubrać się do teatru, trzeba się ubrać z szacunkiem, stosownie. A moim zdaniem, jako aktorki trzeba się ubrać tak, żeby ci było ciepło. Więc niech mi jedna ropucha z drugą, jedna nadęta bździągwa z drugą bździągwą nie pierd***lą za przeproszeniem, o tym, jak należy się ubrać do teatru! (...) My chcemy widzieć wasze uśmiechnięte mordki, a nie tego kur***wa, żebyś przychodził z muchą. Mucha jest na scenie, a wy się macie dobrze bawić.