Muniek Staszczyk miażdży TV Republika! Był u nich gościem, teraz mocno broni Jerzego Owsiaka

Gwiazdy bronią Jerzego Owsiaka

Jerzy Owsiak z hejtem mierzy się od kilkudziesięciu lat. Nasila się on zwykle w styczniu, tuż przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku jednak przekroczone zostały kolejne granice. Do biura WOŚP zadzwonił mężczyzna. To, co mówił, mrozi krew w żyłach. - Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył. Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby - przytoczył treść telefonu Jerzy Owsiak. Dzwoniący został zatrzymany już przez policję, o czym poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - Mężczyzna podejrzewany o grożenie Jerzemu Owsiakowi został wczoraj wieczorem zatrzymany przez policję, która działa profesjonalnie i skutecznie - czytamy w komunikacie zamieszonym na platformie X. W trudnych chwilach założyciel WOŚP może liczyć na wsparcie wielu gwiazd, m.in. Michała Wiśniewskiego, Krzysztofa Skiby czy Muńka Staszczyka.

Muniek Staszczyk miażdży TV Republika

Ten ostatni co prawda gościł niedawno w słynącej z ataków na Jerzego Owsiaka TV Republika, ale dziś zdecydowanie odcina się od stacji. - Od zawsze wspierałem WOŚP. To inicjatywa – jedyna taka w Polsce, a może nawet na świecie, która potrafi tak zjednoczyć ludzi i którą naprawdę doceniam (...) Wracając do Owsiaka, zastanawiam się, dlaczego tak wiele osób go atakuje. Mam wielu przyjaciół w Kościele, którzy go popierają, ale są też twardogłowi, którzy go atakują. Może to kwestia zazdrości, sukcesu, a może po prostu tego, że Jurek jest osobą bardzo znaną. Nie rozumiem tej nienawiści, bo przecież WOŚP to organizacja, która pomaga. Cieszę się, że służby szybko złapały tego człowieka, który mu groził - podkreślił wokalista T. Love. Co do samej TV Republika, Muniek Staszczyk ocenił ją bardzo krytycznie. Wręcz ją zmiażdżył!

Nie wiem, czy chciałbym tam wrócić. Po tym, jak się to wszystko potoczyło, raczej nie. Mimo że nie wiem, co przyniesie przyszłość, to nie czuję potrzeby uczestniczenia w tym "cyrku". Szkoda czasu na telewizję, która ma tak niski poziom jak ta. Na początku byłem otwarty, ale to nie jest telewizja, która ma coś wartościowego do zaoferowania, nie mówiąc już o poziomie dziennikarstwa

- zaznaczył.

