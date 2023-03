Maciej Musiał dorastał na oczach widzów, grając przez prawie dekadę w "Rodzince.pl". Widzowie bardzo polubili jego serialowego bohatera, stając się wiernymi fanami aktora. Sam zainteresowany nie poszedł jednak na skróty i w odróżnieniu od wielu kolegów z planu, zamiast rozwijając karierę w show-biznesie, skupił się na studiach aktorskich, co poskutkowało wieloma już angażami w zagranicznych produkcjach. Musiał dał się ponadto poznać jako katolik, czego przykład znajdzie pod najnowszym jego instagramowym wpisem.

Maciej Musiał broni Jana Pawła II! Sam się bał osądu, dlatego zrobił TO

Reportaż dziennikarza TVN24 wywołał lawinę skrajnych emocji. Czy Jan Paweł II faktycznie tuszował pedofilię w Kościele? Sprawa komplikuje się o tyle, że papież zmarł wiele lat temu i nie ma prawa się bronić. Zapewne pod uwagę wziął to Maciej Musiał, który postanowił powiedzieć, co myśli o osobie świętego.

- [To] człowiek, który pomógł zakończyć Zimną Wojnę. Na całym świecie prowadził antykomunistyczną retorykę. Przyjaciel Ronalda Reagana. Przyjaciel Ryszarda Kuklińskiego, który jemu i CIA przekazał plany uderzeń atomowych Związku Radzieckiego. Potężny dyplomata działający w imieniu Polski i wpływający na światową politykę dla jej dobra i pokoju. Publicznie próbowano go zresztą za to zamordować. (...) [To] człowiek, który miał głębokie poszanowanie dla wszystkich religii, jako pierwszy papież modlił się pod ściana płaczu czy w meczecie. Organizował spotkania liderów wszystkich religii w Asyzu, na których modlono się o pokój na świecie - czytamy pod instagramowym zdjęciem.

Młody aktor, w chwili publikacji posta, ustawił blokadę w sekcji komentarzy. Zapewne bał się reakcji fanów na to, że zabrał głos w tak kontrowersyjnej sprawie. I miał rację, internauci zaatakowali go pod poprzednimi zdjęciami, chociażby tym, gdzie pozuje ze swoim autem.

Myślicie, że żałuje swojej decyzji?