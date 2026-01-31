Musiała uratować się z prawdziwego pożaru! "Przerażające!". Kim jest piękna Angelika Włoch, gwiazda filmu "Dziki"? WIDEO

Angelika Włoch to wschodząca gwiazda polskiego kina. W filmie "Dziki" pokazała, że ma ogromny talent i urodę, która zachwyca widzów. Prywatnie jest tajemnicza. Próżno szukać jej w social mediach. Ale "Super Express" dowiedział się kilku rzeczy na jej temat. W 2025 roku skończyła Akademię Tetralną w Warszawie na wydziale aktorstwa teatru lalek. Zdobyła też nagrodę za rolę Ruty w spektaklu "Drama Club" na 42. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Tańczy taniec towarzyski - standardowy i latynoamerykańskie. A jej szczególną umiejętnością jest... chodzenie na szczudłach. Nie mogliśmy nie zapytać o to aktorki.

Mam taką umiejętność nabytą ze szkoły. U nas w Białymstoku na lekcjach wychowania fizycznego uczymy się chodzić na szczudłach. Mamy nauczyciela, który nas tego uczy jako umiejętność, która może nam się kiedyś przydać. Szczerze? Jest to bardzo fajne

- opowiada w rozmowie z "Super Expressem" Angelika Włoch.

Mega produkcja "Dziki" to pierwszy film z jej udziałem. Angelika Włoch zagrała u boku takich gwiazd jak Leszek Lichota (jej filmowy ojciec), Tomasz Włosok (ukochany) i Sebastian Fabijański (wróg). Sama również wypadła świetnie. A miała do zagrania wymagające i niebezpieczne sceny - m.in. ucieczkę z prawdziwego pożaru.

To się gra bardzo ciekawie, pobudza uważność na partnera. Oczywiście, jest lekki dysonans, kiedy ty dialogujesz i widzisz, że ta osoba ci odpowiada, ale nie wiesz, czy wszystko już odpowiedziała. Wiele trzeba było się domyślać

- opowiada Angelika.

Angelika Włoch musiała uciekać z prawdziwego pożaru!

Warunki na planie nie były łatwe. Aktorzy kręcili bowiem w wysokich górach, często w mrozie. Nie wszędzie dało się dojechać samochodem. Musieli pieszo przeprawiać się przez stawy i rzeki.

Były przygody z tym związane. Czasami podjeżdżaliśmy kładem na szczyt góry, czasem musieliśmy się wspiąć. Dla mnie najbardziej ekstremalne było uciekanie z pożaru. To był prawdziwy pożar. Wszystko było zabezpieczone, mieliśmy dużo ludzi czuwających nad tą sytuacją. Mimo wszystko doświadczenie pożaru z taki bliska jest przerażające

- ujawnia Angelika Włoch.

Zobaczcie całą rozmowę z aktorką w naszym wideo.