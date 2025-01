Na co chorował Tiger Bonzo? Bardzo groźna przypadłość. "Zagrożenie dla życia pacjenta"

Tiger Bonzo, czyli Mateusz Kupiec, zmarł pod koniec 2024 roku. O jego śmierci poinformował w sieci Bodychrist, czyli Krzysztof Ciesielski, który przekazał smutne wieści w sylwestra, 31 grudnia 2024 roku. Twórca uchodził wręcz za "legendę polskiego internetu", zdobywając największą popularność w 2012 roku. Publikował filmy, budzące skrajne emocje, przekręcał różne słowa i powiedzonka, przerywając zdania wtrąceniami "tego typu". Miał też wadę wymowy, próbował rapować, zaliczył kilka zabawnych wpadek - choćby tą z "hej, mercedes", o której tak często piszą internauci. To wszystko sprawiało, że Mateusz Kupiec zyskiwał coraz większą rozpoznawalność. Mężczyzna prywatnie był mężem Małgorzaty Kupiec, która także miała w sieci pokaźne grono "fanów" - działała tam pod pseudonimem Kobra. Para publikowała wspólne filmy, które zyskiwały coraz więcej wyświetleń. Przy okazji śmierci Tigera Bonzo, w sieci pojawiło się mnóstwo domniemywań, co mogło doprowadzić do tego tragicznego finału. Bodychrist mówił jedynie o długiej walce z ciężką chorobą. Ale sam Kupiec wspomniał na jednym ze swoich filmów o przypadłości, która w teorii mogła przyczynić się do zgonu. Szczegóły poniżej.

Tiger Bonzo walczył z marskością wątroby? Miał żylaki przełyku i żołądka

Podczas jednego z filmów na żywo, które w ramach swoich relacji prowadził Mateusz Kupiec, wyznał prawdę o walce z żylakami. Miał je mieć na przełyku, a także na żołądku. Konieczne było zastosowane specjalistycznego leczenia, podczas którego Tiger Bonzo musiał mieć wypalane żylaki w trakcie zabiegu. Niewykluczone, że były one efektem marskości wątroby, z którą być może Kupiec się mierzył. To wszystko mogło doprowadzić do drastycznego pogorszenia stanu zdrowia.

- Już same w sobie żylaki na przełyku są bardzo groźną przypadłością. Jeśli pękną, może dojść do krwawienia z przewodu pokarmowego, które stwarza zagrożenie dla życia pacjenta. Ten typ żylaków jest zazwyczaj powiązany z chorobami wynikającymi z uszkodzenia wątroby. Występują zwykle wskutek marskości wątroby, zakrzepicy żyły wrotnej i śledzionowej czy guzkowego rozrostu regeneracyjnego. Żylaki żołądka natomiast również zagrażają życiu, z tego samego powodu co żylaki przełyku. Powstają one na skutek nieprawidłowości w działaniu układu żylnego. Są najczęściej efektem niewydolności żyły wrotnej, ale też zakrzepicy lub schorzeń wątroby. Bardzo często występują one równolegle z żylakami przełyku - wskazują eksperci z portalu Poradnik Zdrowie.

Oficjalna przyczyna śmierci Tigera Bonzo nie została podana do informacji publicznej, przynajmniej na moment publikacji tego tekstu. Poza tym, co Mateusz Kupiec sam przekazywał w mediach, nie mamy więc nic więcej. Niewykluczone, że w najbliższych dniach jego bliscy odniosą się do całej sytuacji. Póki co w sieci trwa składanie kondolencji oraz wyrazów współczucia rodzinie mężczyzny.

