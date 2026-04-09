Nadchodzi nowy film polskiego zdobywcy Oscara za 'Najlepszy film nieanglojęzyczny'! Paweł Pawlikowski z szansą na Złotą Palmę!

Dominika Bany
2026-04-09 12:28

"Fatherland", najnowszy film Pawła Pawlikowskiego ("Ida", "Zimna wojna"), został zakwalifikowany do konkursu głównego festiwalu w Cannes, gdzie powalczy o Złotą Palmę! Do sieci trafiło już pierwsze zdjęcie produkcji.

Autor: Agata Grzybowska/ Materiały prasowe
Scenariusz filmu Paweł Pawlikowski napisał wspólnie z Henkiem Handloegtenem. W obsadzie znaleźli się: nominowana do Oscara Sandra Hüller ("Strefa interesów", "Anatomia upadku"), Hanns Zischler ("Monachium", "Niemcy, rok 90 - punkt zerowy", "Z biegiem czasu"), August Diehl ("Ukryte życie", "Bękarty wojny"), Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian") oraz Anna Madeley ("Patrick Melrose", "Wszystkie stworzenia duże i małe").

Producentami filmu są: Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One).

Pawlikowski powrócił do współpracy ze swoim wieloletnim zespołem twórczym – nominowanym do Oscara® operatorem Łukaszem Żalem, kostiumografką Aleksandrą Staszko oraz scenografami Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim.

Jednym z koproducentów filmu jest CANAL+ Polska, a dystrybucją filmu w Polsce zajmie się Kino Świat.

O czym będzie "Fatherland"?

"Fatherland" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

"Fatherland" to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" – tożsamości, poczuciu winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.

