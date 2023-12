Ewa Jakubiec, która szczyci się obecnie tytułem Miss Polonia 2023, ma szansę zostać... Miss Ziemi! Dokładnie w piątek, 22 grudnia, Polka weźmie udział w finale konkursu Miss Earth w Wietnamie, który jest trzecim co do wielkości i prestiżu międzynarodowym konkursem piękności, promującym ochronę środowiska i postawy proekologiczne. Jak się okazuje, Ewa Jakubiec jest faworytką, więc szanse na zwycięstwo są spore. Dyplomowana pielęgniarka w trakcie specjalizacji anestezjologicznej oraz studentka zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i studentka studiów EMBA z zakresu ochrony zdrowia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie - Jakubiec może pochwalić się nie tylko urodą, lecz również obszerną wiedzą. Na co dzień pracuje również w klinice medycyny estetycznej przy zabiegach transplantacji włosów.

Najpiękniejsza Polka ma szansę zostać Miss Ziemi! Ewa Jakubiec powalczy o tytuł i koronę. Jej zdjęcia zachwycają

Ewa Jakubiec jest również wolontariuszką oraz ambasadorką wielu kampanii społecznych i charytatywnych takich jak Dotykam = Wygrywam (profilaktyka raka piersi), TAK dla zdrowia rodziny, czy FAS OFF (kampania kierowana do kobiet w ciąży). Prywatnie kocha jazdę motocyklem i chciałaby odwiedzić Australię. Na zgrupowaniu Miss Earth w Wietnamie jest już od kilkunastu dni, a wkrótce wystąpi w wielkim finale konkursu, który przypada 22 grudnia. Główną suknię wieczorową dla Ewy Jakubiec stworzył Emil Wieczorek. Kreacja została zaprojektowana specjalnie dla Miss Polonia, a jej przygotowanie zajęło 4 tygodnie. Strój jest w kolorze limonkowym i został ręcznie zdobiony piórami oraz kamieniami. Zielony odcień nawiązuje do ekologii, zgodnie z ideą Miss Earth. Trzymamy kciuki!

Zobaczcie galerię zdjęć: Miss Polonia sięgnie po międzynarodową nagrodę?