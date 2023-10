"Nasz nowy dom" od jesieni ma nową prowadząca. Jest nią aktorka Elżbieta Romanowska. Do tej pory po emisji kilku odcinków zdania na temat nowej prowadzącej są podzielone. Wyniki oglądalności jednak nie napawają optymizmem. Aktorka znana z serialu "Ranczo" czy "Barwy Szczęścia" bardzo rzadko wypowiada się na temat zastąpienia Katarzyny Dowbor, ale ostatnio zrobiła wyjątek. Zobaczcie, co powiedziała nowa prowadząca hitowego programu telewizji Polsat. Z jej ust padają szczere słowa!

Elżbieta Romanowska o nowej roli! Skierowała kilka słów pod adresem Katarzyny Dowbor!

Elżbieta Romanowska bardzo rzadko udziela wywiadów i komentarzy na temat zmian w programie "Nasz nowy dom". Ostatnio zrobiła jednak wyjątek. W rozmowie z "Viva" opowiedziała o tym, że nie było to dla niej łatwe zadanie. Skierowała też kilka słów pod adresem byłej prowadzącej, Katarzyny Dowbor.

- Absolutnie nie używałabym słowa zastąpić, bo wszyscy o tym wiemy - pani Katarzyna od wielu lat prowadziła ten program i nie ma co tu dyskutować. Jest ikoną, do tej pory była twarzą tego programu i absolutnie to jest rzecz oczywista. Myślę, że to jest też tak, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie będzie łatwe dla nikogo. Na pewno nie było to absolutnie łatwe dla pani Katarzyny, nie było to łatwe dla całej ekipy, dla produkcji, dla całego zespołu, który tworzy ten program. I nie było to łatwe dla mnie - powiedziała w rozmowie z "Viva.pl".

Zobacz poniższą galerię: