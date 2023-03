Magda Narożna zyskała popularność wiele lat temu, kiedy wraz ze swoim zespołem zdecydowała się wziąć udział w przesłuchaniach do "Must be the music". Jurorzy byli wprawdzie zniesmaczeni rodzajem muzyki, jaki wykonuje, ale nie mogli przejść obojętnie obok jej wokalnego talentu. Piosenkarka wykorzystała sławę w najlepszy z możliwych sposobów - aktualnie formacja Piękni i Młodzi zawsze w sezonie letnim ma wypełniony grafik koncertami, które gra w całej Polsce, a zdarza się, że i za granicą. Narożna od czasu do czasu wpada również na ścianki. Zrobiła to chociażby w minioną środę.

Magda Narożna świeci. biustem na pokazie mody. Zmieniła fryzurę!

Magda Narożna przyzwyczaiła już fanów do swojego bliżej nieokreślonego stylu, który jednym się podoba, innym wręcz przeciwnie. Poza tym niektórzy uważają, że piosenkarka bywa wulgarna, wrzucając do sieci odważne ujęcia. Na pokazie mody zaprzyjaźnionego projektanta, który odbył się w Hali Koszyki w Warszawie, prezentowała się, z jednej strony elegancko, z drugiej nieco kontrowersyjnie. Wystający spod landrynkowej marynarki koronkowy stanik przykuwał sporo uwagi.

- Kochany, wielkie gratulacje! To było chodzące arcydzieło, cieszę się, że mogłam je podziwiać - napisała, wychwalając projekty Konrada Bikowskiego.

Co więcej, wokalistka Pięknych i Młodych zdecydowała się zmienić fryzurę - ma dłuższe niż zwykle, pofalowane włosy. Taki efekt uzyskała zapewne poprzez doczepienie sztucznych kosmyków.

Podoba Wam się jej metamorfoza?