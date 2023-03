Narożnej puściły nerwy, gdy spytali ją o byłego męża! Mocna reakcja

Relacje Magdy Narożnej z byłym mężem nie należą do najlepszych od pamiętnej imprezy sylwestrowej w 2019 roku, kiedy to ich partnerzy wdali się pomiędzy sobą w bójkę. Od tamtej pory byli małżonkowie dostarczali brukowcom coraz to większych skandali. Magda wyrzuciła Dawida z zespołu "Piękni i młodzi", co tylko zaogniło ich medialny konflikt. Rozgoryczony Narożny nie miał zamiaru dłużej dochowywać tajemnic swoich byłych kolegów z zespołu i zamieścił w sieci wpis, który na pewno ostro zamieszał w ich spokojnym, rodzinnym życiu.

Przypomnijmy, że Dawid Narożny nie szczędził też inwektyw pod adresem obecnego partnera byłej żony, którego nazywał "przydupasem" i radził mu się wziąć do pracy zamiast żerować na Magdzie.

Czas mijał, a Dawid Narożny ułożył sobie życie u boku kolejnej kobiety, z którą wziął ślub, i która urodziła mu drugie dziecko. Tymczasem Magda Narożna świeciła ostatnio golizną na branżowym evencie, na którym to musiała zmierzyć się z dość niespodziewanym pytaniem dziennikarki. Reporterka JastrzabPost spytała ją, jak obecnie wygląda jej relacja z Dawidem. Magda nie kryła swojego niezadowolenia i irytacji na wzmiankę o byłym mężu.

- Tu nie ma co komentować. Ja czuję się świetnie, to jest dla mnie najważniejsze. Nie mam zamiaru rozmawiać na tematy, które w tym momencie mnie zupełnie nie interesują i nie dotyczą - ucięła poirytowana wokalistka.