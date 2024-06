Natalia Janoszek trafiła do szpitala. Przyjaciółka potwierdza: "Natalka jest operowana"

Zaatakowana Viki Gabor przetransportowana do innego miasta! Ujawniamy, co dzieje się z wokalistką

Natalia Janoszek ma poważne problemy ze zdrowiem. Kilka tygodni temu przeszła operację. Jeszcze ze szpitala kontaktowała się z fanami za pośrednictwem Instagrama i zachęcała kobiety do regularnych badań profilaktycznych. Choć nie padła w jej wypowiedziach nazwa choroby, to można było wyciągnąć wnioski, że aktorka walczy z rakiem szyjki macicy. "W ostatnim roku przeszłam tak wiele, że jeśli to, co udostępnię, sprawi, że chociaż jedna z was zrobi badania lub profilaktycznie się zaszczepi, to było warto" - pisała do obserwatorek.

Natalia Janoszek znów jest w szpitalu. Przeszła kolejną operację

Wcześniej zaznaczyła, że miała bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle informować o swojej chorobie. A to z obawy, że zostanie wyśmiana lub znów uznana za oszustkę. Po rewelacjach Krzysztofa Stanowskiego na jej temat, który dotąd jej nie odpuszcza, początkowo była ostrożna. "Długo myślałam, czy się odezwać, bo zdaję sobie sprawę, że tym samym narażam się na to, że mój prześladowca będzie miał powód, by wymyślić na mój temat kolejne kłamstwo" - pisała. "To, że się nie odzywam, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Ale że moje zdrowie jest dla mnie priorytetem, a nie potyczki z hejterami. Wszystko w swoim czasie" - zapewniła.

Zobacz też: Krzysztof Stanowski ukarany za wypowiedzi o Natalii Janoszek! Grozi mu WIĘZIENIE

Kolejne wieści od Natalii nie napawają optymizmem. We wtorek, 11 czerwca aktorka ponownie wrzuciła na Instastories zdjęcie ze szpitalnego łóżka z komentarzem: "Moje życie ostatnio". Edyta Folwarska, przyjaciółka Janoszek, w rozmowie z nami potwierdza, że celebrytka przebywa w szpitalu, gdzie przeszła kolejny zabieg. "Natalka ma kolejną operację. O szczegółach z pewnością opowie sama. Trzymam mocno kciuki za jej szybki powrót do zdrowia" – przekazała nam pisarka. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.