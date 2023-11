Natalia Janoszek i Josephine Kwaśniewska wystąpią w programie "Królowa przetrwania" na TVN

Natalia Janoszek wystąpi razem z Kwaśniewską w nowym hicie TVN. To razem naprawdę, nie ma żadnej ściemy! Co prawda w programie ""Królowa przetrwania" bohaterce materiałów Krzysztofa Stanowskiego towarzyszyć będzie nie Ola Kwaśniewska, ani nie Jolanta Kwaśniewska, lecz inna znana Kwaśniewska - Josephine, ale i tak emocji nie zabraknie. Na czym będzie polegał program "Królowa przetrwania"? O co w nim chodzi? "12 kobiet znanych z internetu i programów telewizyjnych typu reality spotka się w Tajlandii w samym sercu dżungli, bez telefonów, by zmierzyć się różnymi zadaniami" - czytamy w branżowym portalu Wirtualnemedia.pl. Premiera dwóch pierwszych odcinków show z udziałem Natalii Janoszek, Josephine Kwaśniewskiej, Moniki Miller i Marty Linkiewicz zaplanowana jest na platformie Player 27 grudnia. W kolejnych dwóch dniach program "Królowa przetrwania" zobaczyć będzie można na TVN7.

Natalia Janoszek w niesamowitym show TVN. Drzwi do wielkiej kariery

Natalia Janoszek stanie przed nie lada wyzwaniem. Po tym, gdy Krzysztof Stanowski nakręcił niemal trzygodzinny film o "gwieździe Bollywood", w którym dowodził, że jej "kariera" to jedna wielka bajka, celebrytka niemal zniknęła z mediów. Teraz ma szanse wrócić do łask fanów. Udział w niesamowitym show TVN na nowo może jej otworzyć drogę do wielkiej kariery. Tym razem prawdziwej. Najpierw jednak Natalia Janoszek będzie musiała sprawdzić się w warunkach, do jakich raczej nie przywykła. "Na co dzień korzystają z życia i zdobyczy technologii, otacza je sztab ludzi dbających o ich wygląd i urodę. W sercu Tajlandii sprawdzą, czy mają wolę walki, instynkt przetrwania i potrafią dogadać się w kobiecym gronie. Uczestniczki na kilka tygodni zostawią swoich bliskich, followersów i codzienne przyjemności – opuszczą swoją strefę komfortu na rzecz przygody" - czytamy w opisie programu TVN podanym przez Playera.

