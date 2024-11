Natalia Kukulska komentuje pojednanie Dody i Górniak. Była szczera do bólu!

Doda i Edyta Górniak w końcu się pogodziły. Wielkie artystki w listopadzie podały sobie ręce na zgodę, a także przytuliły się i skomplementowały podczas show "Taniec z Gwiazdami". Ten finałowy odcinek przejdzie do historii. To zachowanie gwiazd wywołało ogromne emocje wśród fanów nie tylko programu, ale i wspomnianych wcześniej wokalistek. Jakby tego było mało, kilka dni później kobiety spotkały się na wspólnej kolacji, którą później opisały jako "trzygodzinną rozmowę, mogącą trwać całą noc".

Natalia Kukulska komentuje zgodę Dody i Edyty Górniak

Natalia Kukulska to jedna z tych gwiazd, która raczej nie miesza się w show-biznesowe konflikty. Artystka miała niedawno premierę swojej płyty "Dobrostan". Na wydarzeniu pojawili się dziennikarze oraz inni artyści. W trakcie jednego z wywiadów Kukulska została zapytana o to, co sądzi o pojednaniu Dody i Górniak.

Widzę, że dziennikarze bardzo lubicie ten temat, myślę, że dziewczyny doskonale o tym wiedzą. Ale cudownie, oczywiście, zawsze mówię, że życzliwość jest czymś, co jest bardzo potrzebne w branży, wiec niech się wszyscy jednają - powiedziała w wywiadzie dla "Pomponika" Natalia Kukulska.

Z kolei w innym wywiadzie Kukulska przyznała, że jest to informacja roku. Pojednanie Dody i Edyty Górniak zostanie zapamiętane na długo i na zawsze zmieni oblicze polskiego show-biznesu. Jeszcze tylko brakuje tego, aby Edyta Górniak pogodziła się z Justyną Steczkowską. Kto wie, może i dojdzie do tego!

No wspaniale. […] Kto nie słyszał, to jest jakiś news roku w ogóle. Znaczy, jak coś się dzieje dobrego, to czy to się dzieje tak w świetle reflektorów, czy prywatnie? Ja cenię też sobie te prywatne relacje z artystami i nie zawsze one muszą dla mnie być takie na pokaz. Nie sugeruję, że to pogodzenie było tylko na pokaz – mówiła Kulska w rozmowie z dziennikarzami portalu kozaczek.pl.

