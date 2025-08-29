Natalia Kukulska podbija Azję. Wyglądała jak piękna księżniczka! Zdradziła nam szczegóły

Natalia Kukulska reprezentuje Polskę w Japonii

Natalia Kukulska zawitała do Azji! Wokalistka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, co sprowadziło ją do Osaki i... co ma wspólnego z Fryderykiem Chopinem, o czym być może nie każdy wiedział. Okazuje się, że Kukulska reprezentuje Polskę na niezwykle prestiżowej arenie. Czy podbije serca Japończyków i rozpocznie tam międzynarodową karierę?

- Już 29 sierpnia, czyli w najbliższy piątek, ziści się coś na co bardzo długo czekałam, czyli będę miała wielki zaszczyt i przyjemny zaśpiewania na wystawie Światowej Expo 2025 w Osace. Jestem już tutaj i nie mogę w to uwierzyć, bo właśnie odkryłam, że dokładnie tego samego dnia mija równa, piąta rocznica od wydania albumu "Czułe struny"! Pamiętam jak ten projekt się ziszczał, jak to było dla mnie zupełne marzenie

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" podekscytowana Natalia Kukulska tuż przed występem w Osace. Nie da się ukryć, że w Japonii utwory Fryderyka Chopina mogą być faktycznym przepisem na sukces. Dla Natalii, która na polskim rynku ma już wypracowaną stabilną pozycje, to może być przełom w karierze.

- Tym razem w Osace towarzyszyć mi będzie orkiestra filharmonii narodowej, którą poprowadzi pięciu dyrygentów, którzy oczywiście zaaranżowali te utwory na "Czułe struny". Pamiętam jak to wszystko się działo pięć lat temu i rozmawiałam o tym z moją menedżerką, że wspaniale byłoby kiedyś pojechać z tym projektem do Japonii, ponieważ wiemy, jak ważny dla Japończyków Chopin. I naprawdę to się akurat spełnia tego samego dnia. Ta płyta oczywiście przez ten czas w Polsce zyskała sobie grono swoich słuchaczy, pokryła się podwójną platyną. Dla mnie to też było niezwykłe, bo to nie był komercyjny projekt, to był po prostu projekt przede wszystkim artystyczny i taki, który jest dość ważny. Nie miałam tej pewności jak to zostanie przyjęte. Tymczasem po pięciu latach w końcu będę mogła sprawdzić i zobaczyć, jak reaguje publiczność na międzynarodowych targach. Oczywiście w dużej mierze japońska publiczność - jestem ciekawa, jak przyjmie ten materiał?

Natalia Kukulska niczym kolorowa księżniczka

Do Japonii Natalia Kukulska zabrała nie tylko repertuar bliski jej sercu, ale też niezwykłą kreację, w której wystąpi przed japońską publicznością. W rozmowie z nami zdradziła szczegóły powstawania niezwykłej, kolorowej sukni, która zamienia ją w postać z bajki.

- Także bardzo się cieszę, występujemy, co jest niesamowite, na największej scenie tych targów. W plenerze i na scenie jest nas prawie siedemdziesiąt osób, więc to będzie niezwykłe wydarzenie. Będą też wizualizacje. Przygotowujemy się do tego już od dłuższego czasu. Wizualizacje są oparte na podstawie tkaniny, którą przygotowała Wiola Śpiechowicz, moja przyjaciółka. Tkanina się nazywa "powiązana rzeczywistość" i moja suknia właśnie jest uszyta, zaprojektowana przez Wiolę i uszyta z tej tkaniny. W międzyczasie oczywiście mam okazję zwiedzić Japonię, ale na razie skupiam się na koncercie. Pawilon Polski ma bardzo dobre opinie i cieszy się dużym powodzeniem. Także postaram się również na tej największej scenie, która jest w plenerze, jak najbardziej godnie reprezentować Polskę. To będzie na pewno niezapomniany wieczór.