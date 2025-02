Natalia Kukulska pokazała, jak świętuje 25. rocznicę ślubu! Na bogato...

12 lutego Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka obchodzili 25. rocznicę ślubu. Okazuje się, że z okazji srebrnych godów to dzieci pary zorganizowały niespodziankowe przyjęcie, na które zaprosili rodzinę i najbliższych przyjaciół gwiazdy.

W popularnej warszawskiej restauracji Viva Tango pojawili się m.in. projektantka Viola Śpiechowicz czy reżyserka i fotografka Patrycja Woy. Na zdjęciach udostępnionych przez Natalię Kukulską fani mogli podziwiać specjalnie zamówiony tort z figurkami Kukulskiej i Dąbrówki, w strojach ślubnych.

Natalia Kukulska zamieściła na Instagramie wzruszający wpis:

Wczorajsza pełnia była ewidentnie nieprzypadkowa. Srebrzyło się niebo i nasz jubileusz - 25 rocznica ślubu - srebrne gody 🫣🥹🥰🥳 Co to był za dzień! Po niezwykłej sesji zdjęciowej, której efekty wkrótce, zostaliśmy porwani przez nasze dzieci do @viva.tango gdzie czekała na nas niespodzianka. Grono cudownych przyjaciół (ze zrozumieniem do frekwencji podczas ferii…), wspaniała kolacja, cudowne prezenty, wspomnienia, zdjęcia i szalony tort… Doczekaliśmy do północy by zaśpiewać jeszcze sto lat mojemu mężowi… No przecież nie będziemy hamować z piskiem opon. A jeśli o hamowaniu mowa… Na szczęście mamy je ze sobą… 😜 Zdarzało się na lekkich zakrętach ale wszystko po to by teraz cieszyć się tą bogatą, piękną drogą w pełni! Wdzięczność wzruszenie ❤️🙌 ps. Dziękujemy za liczne życzenia od was