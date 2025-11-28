Natasza Urbańska nagrała zaskakujący duet. Nie uwierzycie, kto zaprosił ją do utworu

Adrian Nychnerewicz
2025-11-28 16:55

Choć trudno w to uwierzyć, Natasza Urbańska świętuje w tym roku 30-lecie swojej kariery. Niedawno zagrała pierwszy jubileuszowy koncert, o którym mówiła cała Warszawa. A teraz zaskoczyła nowym utworem i teledyskiem, który nagrała w nieoczywistym duecie. Poznajcie szczegóły.

Natasza Urbańska ma na swoim koncie kilka oryginalnych duetów. Na swoją drugą solową płytę zaprosiła samego Macieja Maleńczuka, z którym nagrała utwór "Psie łzy" - jedną z ulubionych piosenek fanów artystki. Tym razem ponownie zaskoczyła. Do sieci trafił właśnie jej utwór nagrany razem z Kamilem Bednarkiem. 

Piosenka pod tytułem „Jesteś?” powstała z potrzeby serca dwóch wrażliwych dusz artystycznych Nataszy i Kamila. Poruszają oni ważny element egzystencji i swoistego jestestwa człowieka w natłoku codziennych spraw, zagubieniu, jego myśli i międzyludzkich relacji... W okraszonej miękkimi, kojącymi dźwiękami ballady artyści stawiają odważne pytanie sobie samym, ale też drugiemu człowiekowi, zwracając przy tym uwagę na potrzebę zatrzymania sięw codziennym pędzie, złapania chwili refleksji i odpowiedzi na kluczowe w tym utworze: czy w człowieku jest człowiek?

Muzykę do utworu napisali Kamil Bednarek i Jan Smoczyński. Za tekst odpowiada sam Bednarek.

Zobaczcie teledysk do piosenki Nataszy Urbańskiej i Kamila Bednarka "Jesteś?".

Natasza Urbańska świętuje 30-lecie pracy artystycznej
14 zdjęć
