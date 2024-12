Co to była za impreza!

Sylwester TVP na Stadionie Śląskim będzie jedną z największych imprez tego roku. Na scenie wystąpią największe gwiazdy muzyczne. Sylwester z Dwójką TVP na Stadionie Śląskim rozpocznie się 31 grudnia 2024 roku o godzinie 20:00. W Chorzowie będzie rozstawiona wielka scena. Na imprezie wystąpią gwiazdy, którym towarzyszyć będą pokazy laserowe, efekty świetlne oraz pirotechniczne. Jako pierwszym udało nam się dowiedzieć, jacy wokaliści wystąpią w Chorzowie. To najbardziej znane gwiazdy w Polsce! Dla tych nazwisk warto pojechać do Chorzowa.

Ujawniamy gwiazdy Sylwestra TVP! Urbańska, Okupnik, Piasek i inni...

Natasza Urbańska (47 l.), Andrzej "Piasek" Piaseczny (53 l.), Tatiana Okupnik (46 l.), Afromental i Feel z Piotrem Kupichą (45 l.) - tych artystów, jak udało się ustalić "Super Expressowi", zobaczymy na antenie Telewizji Polskiej w sylwestrową noc. To oczywiście pierwsze nazwiska, ale nie wszystkie - z tego co udało nam się dowiedzieć, nie zabraknie też gwiazd młodego pokolenia, które wykonają swoje przeboje radiowe i covery największych hitów innych artystów. Telewizja Polska ściągnie także zagranicznych artystów, jednak ich nazwiska wciąż owiane są tajemnicą. Czeka nas zatem jeszcze sporo niespodzianek!

Tegoroczną imprezę sylwestrową TVP organizuje na Stadionie Śląskim w Chorzowie, którą to lokalizację "sprzątnęło" sprzed nosa Polsatowi, który w poprzednich latach dominował na Śląsku. To jednak nie koniec zmian! Telewizja Polska rezygnuje nie tylko z imprezy w Zakopanem i dico-polo. Pozbywa się też z nazwy "Sylwestra Marzeń" i wraca też do znanej i lubianej nazwy - "Sylwester z Dwójką".

