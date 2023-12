Po śmierci Gabriela Seweryna wyszło na jaw, co robił w wojsku! Historia jak z filmu

Co z występem?

Maryla Rodowicz i Sylwester w TVP. Królowa estrady ujawnia prawdę

Maryla Rodowicz po raz kolejny wystąpi podczas Sylwestra w TVP. Dla wielu jej fanów nie sposób sobie wyobrazić zakończenia starego roku i przywitania nowego bez legendarnej piosenkarki. Mimo zawirowań związanych z rewolucją w TVP i zmianą nazwy sylwestrowej imprezy, koncert się obędzie. I to jaki! Na scenie - poza Marylą Rodowicz - zobaczymy całą plejadę polskich gwiazd, m.in. Edytę Górniak, Roxie Węgiel, Justynę Steczkowską, Sławomira i Kajrę, Cleo i Zenka Martyniuka (w naszej galerii prezentujemy, kto wystąpi podczas imprezy Sylwester z Dwójką w TVP). Tradycyjnie jednak najwięcej osób chyba czeka właśnie na występ Maryli Rodowicz. W rozmowie z "Super Expressem" królowa polskiej estrady zdrdziła, jak wyglądały jej przygotowania do Sylwestra w TVP.

Maryla Rodowicz zapewnia: "Można się spodziewać szoku"

Piosenkarka jak zwykle jest podekscytowana sylwestrową imprezą. - Wszystko dzieje się troszkę na ostatni moment. Dopiero poznam ostateczny kształt kostiumu. Wiem, co to ma być, ale dopiero go zobaczę, więc jestem bardzo ciekawa -wyjawiła nam Maryla Rodowicz kilka dni przez występem. - Pracuję pierwszy raz z projektantem Konradem Bikowskim, który jest specjalistą od gorsetów. Robi kostiumy między innymi dla Dody - dodała gwiazda. W rozmowie z portalem Plejada Maryla Rodowicz zapowiedziała z kolei, że "można się spodziewać szoku". - Kreacje są dwie, ponieważ mam dwa wyjścia. Zarówno kreacje, jak i występy będą spektakularne, a przede wszystkim widowiskowe. Przeważać będą kolory imprezowe - czarny, złoty, srebrny, cekiny, błysk i kamienie. Będzie się działo, bo w końcu mamy sylwestra - zapowiedziała legendarna artystka.

W naszej galerii prezentujemy, jak Maryla Rodowicz stroi się na Sylwestra w TVP