Natsu podbija polski internet - co o niej wiemy?

Natalia Karczmarczyk, znana jako Natsu, urodzona 5 lutego 1998 roku, to jedna z najbardziej wpływowych polskich influencerek i bizneswoman. Rozgłos przyniósł jej udział w drugiej edycji Team X, gdzie pełniła funkcję liderki i stała się idolką młodego pokolenia. Po sukcesie projektu założyła własną grupę, Natsu World. Jej zasięgi w mediach społecznościowych są gigantyczne: miliony fanów na Instagramie, TikToku i YouTube.

Natalia nie unika wyzwań: z sukcesem zadebiutowała w freak fightach dla federacji High League, przyciągając przed ekrany tłumy widzów i pokazując sportowe zacięcie. Mimo poważnego wizerunkowego kryzysu związanego z wyciekiem nagrań z jej przeszłości, fani przy niej na stale pozostali

Natalia Karczmarczyk wygrała również II edycję Królowej Przetrwania. Jak zaznaczała, chciała wziąć udział w programie, aby sprawdzić się w trudnych warunkach. Nie była w konflikcie w innymi uczestnikami, a dzięki swojej tężyźnie fizycznej - wygrała cały program.

Dziewczyna nie ukrywa, że ingerowała w swoje ciało przy pomocy chirurga plastycznego.

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović

Natsu zrezygnuje z Tańca z Gwiazdami? Jest komentarz influencerki

Natsu nie radzi sobie najlepiej w Tańcu z Gwiazdami. Choć z odcinka na odcinek robi ogromne postępy, to głównie widzowie ratują jej udział w programie. Tylko w pierwszym odcinku influencerka zapomniała choreografii. Eksperci regularnie nisko oceniają jej występy nawet w mediach społecznościowych. Natsu mimo to się nie poddaje i zapowiada walkę do końca. W odcinku "Guilty Pleasuer" 29 marca 2026 roku ma zatańczyć hip-hop do wybranej przez siebie piosenki.

Pojawił się jednak spory problem. Internauci już wcześniej podczas jej relacji zauważyli, że Natalia ma problem z gardłem oraz jest wyraźnie osłabiona. Okazało się, iż mieli rację.

- Żeby tego było mało, to oczywiście Natalia musiała się przeziębić i jestem chora. Ale jestem tylko przeziębiona, więc do niedzieli pewnie się wykuruję. Plus jest taki, że Wojciech też nie potrafi hip-hopu, więc uczymy się razem Zobaczymy, jak to będzie. To będzie bardzo specyficzny odcinek, bo będą różne gatunki. Oczywiście będą też takie klasyczne gatunki tańca - powiedziała Natsu.

