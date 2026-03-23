Naturalnie piękna Joanna Liszowska wspomina wakacje. Nie zabrakło fotki w bikini!

Joanna Liszowska chroni prywatność, ale dba o kontakt z fanami

Joanna Liszowska (47 l.) to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek ostatnich lat. Gwiazda skradła serca widzów dzięki roli w serialu "Przyjaciółki", gdzie wcielała się w rolę charakterystycznej Patrycji Kochan. Jej CV jednak pełne jest wielu ról i serialowych (m.in. "M jak miłość", "Kasia i Tomek" czy "Kryminalni"), i filmowych (m.in. "Ciacho" i "Nie kłam kochanie").

Gwiazda serialu "Szpital Św. Anny" jest jedną z tych osób, dla których czas się zatrzymał. W grudniu skończyła 47 lat, ale wygląda na o wiele mniej. Joanna Liszowska od lat gości na listach najpiękniejszych gwiazd w Polsce. W przeciwieństwie do jej bohaterki z "Przyjaciółek", nie chowa sylwetki za obszernymi ubraniami. Wręcz przeciwnie, bardzo chętnie podkreśla swoje kobiece kształty.

Mimo sporej popularności aktorka dba o to, by zachować prywatność swoją oraz najbliższych. Z mężem Olą Serneke rozwiodła się w 2018 roku w tajemnicy przed mediami. Do tego bardzo rzadko mówi o swoich córkach, starając się zapewnić im spokojne dzieciństwo.

Naturalnie piękna Joanna Liszowska wspomina afrykańskie wakacje

Joanna Liszowska aktywnie działa na Instagramie, gdzie publikuje głównie treści związane z pracą. Chętnie zdaje również relacje z wakacyjnych wyjazdów. Teraz wraca wspomnieniami do podróży do Afryki.

Podróż, travel, voyage... KOCHAM! Wspomnienia z nich przywiezione są bezcenne... - napisała pod serią zdjęć i filmików z Afryki.

Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcia upamiętniające wakacje marzeń. Nie brakuje na nich przepięknych widoków oraz afrykańskiej fauny, ale i samej Joanny. 47-latka pokazała się w naturalnej odsłonie. Na zdjęciach widać, że nie potrzebuje makijażu, by wyglądać kwitnąco, a najpiękniejszą ozdobą jest uśmiech, który niemal nie schodził jej z twarzy.

Do internetowego albumu wrzuciła również kilka zdjęć z relaksu w basenie. Odziana jedynie w czarne bikini aktorka prezentuje formę życia. Nic dziwnego, że fani zasypali ją komplementami.

Przepiękne widoki Pani Joasiu i jak zwykle uśmiech zarażający energią i powerem; Lisza jak zawsze wyglądasz jak milion dolarów; Olimpijska Forma, Świetnie pani Wygląda; Nie mogę się napatrzeć; Pani Joasiu jest pani niesamowita. Odważna kobieta z ikrą, a przy tym piękną z tym uśmiechem.

