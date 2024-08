Nie będzie "Milionerów" we wrześniu w TVN. Show zastąpi serial dokumentalny. Urbański powiedział w Sopocie, co dalej

To już pewne - widzowie TVN nie obejrzą we wrześniu w telewizji nowego sezonu "Milionerów". Popularny show z Hubertem Urbańskim zastąpi nowy program, serial dokumentalny „B&B Love”. Hubert Urbański odniósł się do tego faktu w Sopocie na festiwalu "Top of the top". Co dalej z "Milionerami?