i Autor: AKPA/Kurnikowski

Panie doszły do porozumienia

Nie będzie pozwu przeciwko Beacie Pawlikowskiej. Zaskakujący finał sprawy

aen 18:00

Beata Pawlikowska (58 l.) i Maja Herman mogły aż dwukrotnie spotkać się w sądzie. Tymczasem obie panie wszystko sobie wyjaśniły i doszły do porozumienia. Miało to miejsce w walentynki. "Walentynki to Dzień Zakochanych. Zakochani to miłość. A miłość to życzliwe nastawienie, chęć ujrzenia dobra i gotowość do osiągnięcia zgody, porozumienia, przebaczenia", napisała Beata Pawlikowska w mediach społecznościowych.