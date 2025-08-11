Nie uwierzycie, jaka gwiazda wraca do "The Voice Senior"! Fani będą w szoku

Widzowie telewizyjnej Dwójki mogą szykować się na sporą dawkę nostalgii i muzycznych emocji. Podczas dzisiejszego porannego wydania "Pytania na śniadanie" ogłoszono, że Alicja Majewska, znana z wielkich przebojów powraca do składu trenerskiego "The Voice Senior". Artystka współtworzyła trzy pierwsze edycje show, po czym ustąpiła miejsca nowym jurorom. Teraz, po trzyletniej nieobecności, ponownie będzie szukać wyjątkowych głosów wśród seniorów marzących o muzycznej karierze.

Alicja Majewska w "The Voice Senior". Wraca po trzech latach!

Jak sama Alicja Majewska przyznaje, decyzja o powrocie do programu nie była prosta. W nadchodzącej, siódmej edycji "The Voice Senior" artystka zasiądzie obok debiutującej w tej roli Majki Jeżowskiej, a także dobrze znanych widzom Andrzeja Piasecznego i Roberta Janowskiego. Zdjęcia do programu ruszają już teraz – w ciągu kilku dni trenerzy przesłuchają ponad 50 uczestników, którzy powalczą o tytuł najlepszego głosu edycji. Każdy z nich przywiezie na scenę nie tylko talent, ale też bagaż życiowych doświadczeń, co w tym formacie często bywa równie poruszające, jak sam śpiew.

To nie była łatwa decyzja - udział w programie bardzo absorbuje czasowo, a do tego niektóre terminy kolidowały z wcześniej zaplanowanymi koncertami. Poza tym jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki - sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje. Ale… nie przyjmując propozycji, pozbawiłabym się możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów. No i ta ciekawość - jaką przemiłą panią Jadzię, Raisę, Andrzeja czy Elę przyjdzie mi spotkać? Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię - wyznała Alicja Majewska, zapytana o emocje towarzyszące powrotowi do „The Voice Senior”.

Nowością w tegorocznej odsłonie będzie również zmiana w gronie prowadzących. Obok Marty Manowskiej pojawi się Łukasz Nowicki, znany z wielu telewizyjnych projektów.

