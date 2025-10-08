Nie wyszło na Eurowizji, więc poszła w modę. Luna szokuje kolejny raz

Luna, która zadebiutowała na scenie sześć lat temu, wciąż udowadnia, że potrafi zaskakiwać. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił na początku ubiegłego roku, kiedy 25-letnia wokalistka wygrała krajowe preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji. W finale pokonała takie gwiazdy jak między innymi Justyna Steczkowska zdobywając prawo do reprezentowania Polski na międzynarodowej scenie.

Podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji Luna wykonała utwór "The Tower", prezentując się milionom widzów z całego świata. Choć nie udało jej się awansować do finału, doświadczenie to otworzyło przed nią nowe możliwości i pozwoliło zdobyć rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Od tego czasu artystka nieustannie szuka sposobów na rozwój swojej kariery, eksperymentując zarówno z muzyką, jak i wizerunkiem.

Po Eurowizji Luna koncertowała w całej Europie, występując m.in. jako support innych bardziej znanych muzyków. Każdy z tych występów pozwalał jej zdobywać doświadczenie sceniczne i budować markę artystyczną. Jej styl i energia przyciągały uwagę nie tylko fanów muzyki pop, ale też mediów i stylistów.

Na początku września artystka pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Wenecji, prezentując ekstrawagancką stylizację, która podkreśliła jej wyczucie mody i odwagi w eksperymentowaniu z wizerunkiem. Kolejnym krokiem w tej drodze okazał się prestiżowy Paris Fashion Week, gdzie Luna po raz pierwszy spróbowała swoich sił w roli modelki.

We wtorek 25-latka wzięła udział w pokazie marki Judassime, znanej z awangardowej estetyki i nieoczywistych rozwiązań. Na wybiegu zaprezentowała odważną kreację: długi, czarny płaszcz z głębokim dekoltem sięgającym talii, ozdobiony futrzanymi mankietami, połączony z krótką spódniczką również pokrytą futrem. Stylizację dopełniły wysokie rękawice, szpilki w kolorze czarnym oraz pasek z metalowymi zdobieniami, nadający całej stylizacji mocnego, rockowego charakteru.

