Przygarbiona i dawno niewidziana Luna na imprezie. Przerażająca stylizacja!

Luna to jedna z najbardziej znanych polskich gwiazd. Dziewczyna mimo młodego wieku może pochwalić się imponującym dorobkiem artystycznym. Gwiazda jakiś czas temu reprezentowała Polskę na tegorocznym konkursie Eurowizji. Chociaż nie doszła zbyt daleko, to zyskała w naszym kraju ogromną popularność, co z pewnością pomoże jej dalszej karierze. Niedawno artystka pojawiła się na imprezie, gdzie zaprezentowała niecodzienną stylizację.