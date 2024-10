Nie żyje Andrzej Jakubas. Aktor znany z "Klanu" poszedł do szpitala i już nie wrócił

"Odszedł nasz Przyjaciel, aktor i dobry duch Teatru Powszechnego w Łodzi – Andrzej Jakubas" - poinformowano na facebookowym koncie Teatru Powszechnego w Łodzi. Aktor ciężko chorował. Zmarł w szpitalu, gdzie został przyjęty na kilkudniowe badania. Niestety, nie wrócił już do domu.

Pożegnała go dyrektorka teatru, w którym aktor grał przez 33 lata. Pisała o chorobie artysty i jego sile, gdy z nią walczył.

"W czasie swojej choroby dałeś nam lekcję niezwykłej odwagi, determinacji i godności. Gdy ostatnio rutynowo wybierałeś się do szpitala na trzy dni, byliśmy pewni, że potrwa to chwilę, a potem będziesz kontynuować leczenie. Byliśmy u Ciebie każdego dnia z Arkiem i Miłoszem, Twoimi - jak mówiłeś - teatralnymi synami. Nikt z nas nie pomyślał nawet przez chwilę, że już nie wrócisz… Walczyłeś do ostatniej chwili. Robiliśmy wszystko, aby otoczyć Cię wsparciem, miłością i największą troską, byliśmy pewni, że wygrasz. Miałeś plany. Cieszyłeś się na myśl o kolejnych warsztatach z cyklu 'Dziecko w sytuacji'. Chciałeś rozmawiać z młodymi ludźmi o walce z chorobą, o zderzeniu z systemem ochrony zdrowia, braku lekarza prowadzącego, chaosie i cenie, jaką płaci za to pacjent" - czytamy w liście Pilawskiej.