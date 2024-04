Nie żyje najstarsza polska gwiazda! Miała 97 lat. Wróciła do swojego Edwarda!

Nie żyje Anna Kusiak z profilu "Życie zaczyna się po 90". Dołączyła do swojego Edwarda

Nie żyje Anna Kusiak, wielka gwiazda Instagrama, jedyna w swoim rodzaju postać w polskim internecie. Kobieta pokazywała ludziom, że po 90-tce można być szczęśliwym, a nawet... zacząć swoje życie. Profil "Życie zaczyna się po 90" obserwowany jest przez ponad 100 tysięcy użytkowników na Instagramie. Anna Kusiak regularnie zamieszczała zabawne filmiki, które bawiły ludzi do łez. Ostatnio była mniej aktywna. Okazało się, że wylądowała w szpitalu z powodu zapalenia płuc. W sobotę, 13 kwietnia, na jej profilu pojawiła się najgorsza wiadomość. Pocieszeniem może być to, że pani Anna dołączyła do swojego Edwarda. - Kochani moi, dzień dobry mówię zamiast Ani. Tuż przed północą Ania odeszła. Spokojnie, w czasie snu - uśmiechając się. Miała bardzo ważny powód, by już dzisiaj być ze swoim Edwardem - Jego 96. urodziny. Kochane Młodziaczki Ani - chciałam Wam jak najszybciej przekazać tę wieść, bo wiem, ze czekaliście na jakąkolwiek wiadomość. Do samego Końca czytałam Ani Wasze wiadomości i komentarze. Słyszała i rozumiała je do Końca. Bardzo Wam Dziękuję. - napisała córka pani Anny.

Ewa Drzyzga i Aleksandra Popławska żegnają Annę Kusiak

Anna Kusiak pożegnana została m.in. przez Ewę Drzyzgę i Aleksandrę Popławską. - Pani Ania zaczęła swe anielskie życie po 90-tce. Dziękuję za to ziemskie z nami. Wierzę, że będzie nas doglądać i motywować jak dotąd. Ukojenia i Dobra dla całej Rodziny Pani Ani - napisała prezenterka "Dzień dobry TVN". - Ależ żal. Będzie nam Ani brakowało. Była wspaniałą i inspirującą kobietą. Zostanie w sercu. Śpij Aniu i uśmiechaj się - tak na śmierć Anny Kusiak zareagowała Aleksandra Popławska. Córka zmarłej najstarszej polskiej gwiazdy internetu zapewniła, że profil nadal będzie istniał. - Zapraszam Was na jutro na wspólną niedzielną kawkę - czytamy we wpisie. Dwa miesiące temu zmarł inny senior polskiego internetu - popularny dziadek Henio z TikToka. Miał 94 lata.

