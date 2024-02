Nie żyje dziadek Henio z TikToka. Karierę w sieci zaczął robić w wieku 94 lat

Pan Henryk po raz pierwszy pojawił się na profilu jestem__kamila w październiku 2022 roku, kiedy to Kamila przedstawiła mu swojego malutkiego synka Jasia. Potem powtórzyła to z córką, Anastazją. Jej profil na TiKToku śledzi blisko 430 tys. osób, a filmiki polubiono aż 12,5 mln razy! W styczniu 2023 roku Kamila i jej dziadek wystąpili w "Pytaniu na śniadanie". - Jestem zaskoczona, że ludzie jednak chcą oglądać nas, a nie tylko przeglądać same pieski i kotki. Chcą oglądać relację, więź i to, że jesteśmy autentyczni - mówiła wówczas wnuczka pana Henryka.

Pod postem informującym o śmierci dziadka, Henia, do której doszło 7 lutego, pojawiła się masa wzruszających wpisów. Jeden z użytkowników TikToka poinformował, że tego samego dnia stracił nienarodzonego synka. - Nie uwierzysz ale syn miał mieć na imię Henio...żona w 22 tyg ciąży...dziś 07/02 okazało się że płód martwy 😔😔 - napisał widz profilu Kamili.