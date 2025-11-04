Nie żyje Diane Ladd. Była trzykrotnie nominowana do Oscara. Jej córka też jest wielką gwiazdą

Laura Dern żegna matkę. "Moja wspaniała bohaterka"

Laura Dern poinformowała o śmierci swojej matki w poruszającym oświadczeniu. Aktorka napisała:

Moja wspaniała bohaterka i największy dar w postaci matki, Diane Ladd, odeszła dziś rano w swoim domu w Ojai w Kalifornii. Byłam przy niej. Była najwspanialszą córką, matką, babcią, aktorką, artystką i empatyczną duszą, jaką można sobie tylko wymarzyć. Mieliśmy ogromne szczęście, że była z nami. Teraz lata razem ze swoimi aniołami.

Diane Ladd - legenda Hollywood

Diane Ladd należała do grona najbardziej cenionych aktorek w Hollywood. W ciągu ponad sześciu dekad kariery pojawiła się w dziesiątkach filmów i seriali, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów.

Trzykrotnie była nominowana do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową – po raz pierwszy już w 1974 roku za występ w filmie "Alicja już tu nie mieszka" w reżyserii Martina Scorsese. Kolejne nominacje przyniosły jej filmy "Historia Rose" (1990) i "Dzikość serca" (1991) Davida Lyncha, gdzie wystąpiła u boku swojej córki Laury Dern.

Matka i córka – duet, który przeszedł do historii

Rok 1992 zapisał się w historii Hollywood jako wyjątkowy – to właśnie wtedy Diane Ladd i Laura Dern stały się pierwszą matką i córką, które jednocześnie otrzymały nominacje do Oscara i Złotego Globu za role w tym samym filmie. Ich ekranowa chemia i autentyczna więź sprawiły, że duet na długo zapadł w pamięć kinomanów.

Diane Ladd była żoną aktora Bruce’a Derna, znanego z takich filmów jak "Wielki Gatsby", "Powrót do domu" czy "Nebraska". W 2010 roku cała trójka – Ladd, Dern i ich córka Laura – została uhonorowana wspólnymi gwiazdami w Alei Sław w Hollywood, co stanowiło symboliczne uhonorowanie ich rodzinnego dorobku filmowego.

Diane Ladd pozostawiła po sobie bogaty dorobek filmowy, który na zawsze zapisał jej nazwisko w historii kina.