Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy

Diane Ladd, urodzona w Missisipi aktorka filmowa, której kariera trwała ponad 60 lat, zmarła w poniedziałek w Ojai w Kalifornii. Miała 89 lat. O tym, że nie żyje, poinformowała jej córka, również słynna aktorka, Laura Dern. Przekazała, że jej mama zmarła w domu, w otoczeniu rodziny. Jak na razie nie podano bezpośredniej przyczyny zgonu.

Nie żyje Diane Ladd. Jej role znał każdy

Jak przypomina "The New York Times", Diane Ladd nigdy nie otrzymała najbardziej prestiżowego wyróżnienia w świecie kina, mimo że aż trzy razy była do niego nominowana - za każdym razem za zupełnie inną, ale zawsze brawurową kreację. "Była Flo, bezczelną i wulgarną, ale głęboko współczującą kelnerką z Południa w filmie Martina Scorsese »Alicja już tu nie mieszka«; Mariettą Fortune, uwodzicielską, złowrogą byłą królową piękności, która wynajmuje płatnego zabójcę, aby zabił chłopaka swojej córki, w filmie Davida Lyncha »Dzikość serca«; cichą i szlachetną gospodynią domową z Missisipi, która broni niedyskretnej młodej służącej w filmie Marthy Coolidge »Historia Rose«" - wymienia NYT. W dwóch ostatnich Ladd i Dern wcieliły się w role matki i córki.

Matka i córka - pierwsza taka sytuacja w historii Hollywood

W 1992 roku Ladd i Dern zostały pierwszą matką i córką w historii kina, które były nominowane do Oscara i Złotego Globu za rolę w tym samym filmie. Z kolei w 2010 roku Diane Ladd, jej były mąż Bruce Dern, również aktor, i ich córka zostali razem uhonorowani gwiazdami w Alei Sław w Hollywood. NYT przypomina słynny wywiad, jakiego Ladd udzieliła w 2023 roku magazynowi "Times". Wyznała w nim, że nie chciała, by jej córka została aktorką. Ostatnią rolą filmową Diane Ladd była rola wdowy po weteranie wojny w Wietnamie, żołnierzu Sił Powietrznych, w dramacie "The Last Full Measure".