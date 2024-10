Nie żyje Farida. Była wielką gwiazdą festiwalu w Sopocie i dziewczyną Czesława Niemena

Nie żyje Farida, która naprawdę nazywała się Concetta Gangi. Urodzona we Włoszech wokalista znana była nie tylko na Półwyspie Apenińskim. Wielką popularnością cieszyła się przede wszystkim w Polsce. Na jednym z festiwali we Włoszech usłyszał ją Czesław Niemen. Polski piosenkarz był oczarowany Włoszką i zaprosił ją na na festiwal w Sopocie. To był strzał w dziesiątkę. Jej kapitalne wykonanie utworu "Pensami stasera" jeszcze długo po festiwalu brzmiało w uszach słuchaczy. Czesława Niemena i Faridę połączyły nie tylko zamiłowanie do muzyki i znakomite głosy, lecz także gorące uczucie. Sytuację komplikowało to, że obydwoje byli w związkach małżeńskich.

Ilekroć przekraczaliśmy próg malutkiego i kompletnie nieurządzonego mieszkania przy ulicy Niecałej, wtedy najpełniej rozumiałam, co tak naprawdę czyni człowieka szczęśliwym. Kiedy byliśmy razem, nigdy nie skarżyliśmy się, że czegoś nam brakuje i zawsze potrafiliśmy cieszyć się tym, co w danej chwili mieliśmy. Kiedy był przy mnie, niczego więcej nie pragnęłam

- wspominała Farida w rozmowie ze Sławkiem Orwatem na blogu Muzyczna Podróż. W końcu artystka wróciła do męża, ale - jak mówiła - Czesław Niemen był największą miłością jej życia. Malo kto wie, że wzięła z nim nawet symboliczny ślub w Zakopanem.

Farida słynęła z fenomenalnego głosu i zjawiskowej urody

Wielka gwiazda festiwalu w Sopocie słynęła nie tylko z fenomenalnego głosu, którym porywała publiczność, lecz także ze zjawiskowej, rzadko spotykanej urody. Zawdzięczała ją matce, która była Egipcjanką. W pamięci Polaków - poza kapitalnym występem w Sopocie - zapadło jeszcze świetne wykonanie nieśmiertelnego utworu Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" w 10. rocznicę jego śmierci. Nagranie można odtworzyć w serwisie YouTube. Farida zmarła ponad 20 lat po odejściu swojej wielkiej miłości. Miała 78 lat.