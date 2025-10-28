Nie żyje gwiazda kultowego serialu! Zna ją każdy telewidz

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Marta Kowalska
2025-10-28 14:32

Świat kina i telewizji zapłakał. Do mediów dotarła wiadomość, że zmarła jedna z największych dam brytyjskiej komedii. Prunella Scales, znana milionom widzów z roli niezapomnianej Sybil Fawlty w serialu „Hotel Zacisze”, odeszła w wieku 93 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina.

Nie żyje gwiazda kultowego serialu! Zna ją każdy telewidz

i

Autor: Instagram/@bbcbreakfast/ AKPA

Jak podali synowie artystki, Prunelli Scales, Samuel i Joseph, aktorka odeszła 27 października w swoim domu w Londynie. W ostatnich latach cierpiała na poważną chorobę. 

Zabiła ją okrutna choroba

Nasza ukochana matka Prunella Scales zmarła spokojnie w domu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zapewnili jej wspaniałą opiekę pod koniec życia. Ostatnie dni były pełne miłości i spokoju

– przekazali w oświadczeniu cytowanym przez PA News.

Kariera pełna sukcesów

U Prunelli Scales w 2013 roku zdiagnozowano otępienie naczyniowe, z którym zmagała się przez ostatnią dekadę. Mimo choroby pozostawała aktywna i często pojawiała się u boku swojego męża, aktora Timothy’ego Westa, w popularnym programie „Great Canal Journeys”, w którym para relacjonowała swoje podróże po brytyjskich i europejskich kanałach wodnych.

Choć Prunella Scales miała w dorobku wiele znakomitych ról, to właśnie Sybil Fawlty, apodyktyczna żona właściciela hotelu z kultowego sitcomu "Hotel Zacisze", przyniosła jej światową sławę. Serial stworzony przez Johna Cleese’a, członka legendarnej grupy Monty Pythona, uznawany jest dziś za jedno z największych osiągnięć brytyjskiej telewizji.

Nagrody i wielka miłość

W 1991 roku Scales została nominowana do nagrody BAFTA za rolę królowej Elżbiety II w sztuce telewizyjnej „Kwestia autorstwa” autorstwa Alana Bennetta. Występ ten potwierdził, że potrafi z równą lekkością grać zarówno w komedii, jak i w dramacie.

Aktorka przez ponad sześć dekad pozostawała aktywna zawodowo i cieszyła się ogromnym szacunkiem branży. Prywatnie była związana z Timothy’m Westem, z którym tworzyła jedną z najbardziej lubianych par brytyjskiego show-biznesu. Wspólnie doczekali się dwóch synów, pasierbicy, siedmiorga wnucząt i czworga prawnucząt.

Fani zalali się łzami

Co za cudowna kobieta - potęga talentu i dobroci,

Nigdy nie zostanie zapomniana,

Niech oboje spoczywają w pokoju

- piszą internauci, przypominając, że Timothy West zmarł w listopadzie ubiegłego roku.

Śmierć Prunelli Scales kończy pewną epokę w brytyjskiej telewizji. Dla milionów widzów na zawsze pozostanie panią Sybil z „Hotelu Zacisze” – błyskotliwą, temperamentną i niezapomnianą.

Zobacz też: Z ostatniej chwili! Michał Żebrowski uwięziony przez kataklizm! Jest tam z żoną i z dziećmi

Super Express Google News
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki