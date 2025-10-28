Nie żyje gwiazda kultowego serialu! Zna ją każdy telewidz

Jak podali synowie artystki, Prunelli Scales, Samuel i Joseph, aktorka odeszła 27 października w swoim domu w Londynie. W ostatnich latach cierpiała na poważną chorobę.

Zabiła ją okrutna choroba

Nasza ukochana matka Prunella Scales zmarła spokojnie w domu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zapewnili jej wspaniałą opiekę pod koniec życia. Ostatnie dni były pełne miłości i spokoju

– przekazali w oświadczeniu cytowanym przez PA News.

Kariera pełna sukcesów

U Prunelli Scales w 2013 roku zdiagnozowano otępienie naczyniowe, z którym zmagała się przez ostatnią dekadę. Mimo choroby pozostawała aktywna i często pojawiała się u boku swojego męża, aktora Timothy’ego Westa, w popularnym programie „Great Canal Journeys”, w którym para relacjonowała swoje podróże po brytyjskich i europejskich kanałach wodnych.

Choć Prunella Scales miała w dorobku wiele znakomitych ról, to właśnie Sybil Fawlty, apodyktyczna żona właściciela hotelu z kultowego sitcomu "Hotel Zacisze", przyniosła jej światową sławę. Serial stworzony przez Johna Cleese’a, członka legendarnej grupy Monty Pythona, uznawany jest dziś za jedno z największych osiągnięć brytyjskiej telewizji.

Nagrody i wielka miłość

W 1991 roku Scales została nominowana do nagrody BAFTA za rolę królowej Elżbiety II w sztuce telewizyjnej „Kwestia autorstwa” autorstwa Alana Bennetta. Występ ten potwierdził, że potrafi z równą lekkością grać zarówno w komedii, jak i w dramacie.

Aktorka przez ponad sześć dekad pozostawała aktywna zawodowo i cieszyła się ogromnym szacunkiem branży. Prywatnie była związana z Timothy’m Westem, z którym tworzyła jedną z najbardziej lubianych par brytyjskiego show-biznesu. Wspólnie doczekali się dwóch synów, pasierbicy, siedmiorga wnucząt i czworga prawnucząt.

Fani zalali się łzami

Co za cudowna kobieta - potęga talentu i dobroci, Nigdy nie zostanie zapomniana, Niech oboje spoczywają w pokoju - piszą internauci, przypominając, że Timothy West zmarł w listopadzie ubiegłego roku.

Śmierć Prunelli Scales kończy pewną epokę w brytyjskiej telewizji. Dla milionów widzów na zawsze pozostanie panią Sybil z „Hotelu Zacisze” – błyskotliwą, temperamentną i niezapomnianą.