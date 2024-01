Nie żyje gwiazda serialu "Miodowe lata". To od niej wszystko się zaczęło. "Ostatnia żyjąca osoba z obsady"

Serial "Miodowe lata" był w Polsce jedną z najbardziej kultowych serii, którą uwielbiał praktycznie każdy. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nie jest to serial oryginalnie wymyślony w naszym kraju. To tak naprawdę format amerykański, który zadebiutował w USA już w 1955 roku. Serial "The Honeymooners", czyli de facto "Miodowe lata" w wolnym tłumaczeniu, opowiadał o życiu nowojorskiego kierowcy autobusu. W Polsce przedstawiono zaś podobną historię, tyle że warszawskiego kierowcy tramwaju. Karol Krawczyk i jego żona Alina, w których wcielili się Cezary Żak oraz Agnieszka Pilaszewska, to odpowiednicy amerykańskich postaci. Tak samo było w przypadku Joyce Randolph, której kultowa postać Trixie stała się inspiracją dla Danuty Norek, granej w Polsce przez Dorotę Chotecką. Joyce Randolph była tak popularna, że zdaniem wielu osób to "od niej wszystko się zaczęło", jeśli chodzi o sukces "Miodowych lat". Niestety, media właśnie obiegła informacja, że aktorka zmarła. Miała 99 lat.

Śmierć gwiazdy serialu "Miodowe lata". To od niej wszystko się zaczęło. "Ostatnia żyjąca osoba z obsady"

Joyce Randolph była ostatnią żyjącą osobą z oryginalnej obsady serialu "The Honeymooners". Co prawda zanim aktorka zyskała rolę Trixie, po raz pierwszy w postać wcieliła się Elaine Stritch, jednak ta bardzo szybko została zastąpiona i to Randolph przyniosła tej postaci ogromną rozpoznawalność. Do tego stopnia, że po występie w amerykańskiej wersji "Miodowych lat" długo nie mogła znaleźć pracy. Nie chciano jej bowiem obsadzać w nowych produkcjach, ponieważ była za bardzo kojarzona z postacią Trixie. Grała więc w musicalach, kręciła reklamy, wkręcała się do programów telewizyjnych. Większych roli nie udało się jej wywalczyć. Wciąż pozostawała jednak postacią kultową, a ludzie ją uwielbiali. Tym bardziej informacja o jej śmierci pogrążyła fanów "Miodowych lat" z całego świata w żałobie.

Serial "Miodowe lata" w Polsce przyciągał przed telewizory miliony widzów

Polski odpowiednik serialu "Miodowe lata" emitowany był przez telewizję Polsat od 13 października 1998 roku do 25 grudnia 2004 roku. Oparto go właśnie na amerykańskim oryginale zatytułowanym "The Honeymooners", lecz także na "Jackie Gleason Show". Odcinki serialu nagrywane były w Teatrze Żydowskim w Warszawie, na obrotowej scenie, dzięki której możliwa była szybka zmiana scenografii pomiędzy scenami. W skład serialu weszły adaptacje oryginalnych, amerykańskich scenariuszy, jak też odcinki autorskie. Serial doczekał się 17–odcinkowej kontynuacji serialu pod tytułem "Całkiem nowe lata miodowe", która została wyemitowana jesienią 2004 roku, w nieco zmienionej konwencji. Oryginalny polski serial, który pokochały miliony Polaków, przedstawiał perypetie dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw, mieszkających w kamienicy mieszczącej się przy ulicy Wolskiej 33 na Woli w Warszawie.

"Motorniczy tramwaju nr 18 Karol Krawczyk (Cezary Żak) i pracujący w miejskiej kanalizacji Tadeusz Norek (Artur Barciś) są zaprzyjaźnionymi żonatymi mężczyznami po trzydziestce. Mimo kłopotów są wielkimi optymistami, nie ustają w poszukiwaniu sposobów na zarobienie fortuny, co prowadzi do różnych perypetii. Obaj są infantylni, lekko nierozgarnięci i niezamożni, a mimo wielu konfliktów nie potrafią bez siebie żyć. Ich żony – Alina Krawczyk (Agnieszka Pilaszewska, Katarzyna Żak) i Danuta Norek (Dorota Chotecka) – twardo stąpają po ziemi, ale nie są w stanie powstrzymać mężów przed realizacją ich kolejnych, nie zawsze rozsądnych pomysłów", czytamy w opisie serialu.

