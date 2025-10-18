Nie żyje gwiazda show TVN. Miała tylko 44 lata!

Julita Buczek
2025-10-18

Świat show-biznesu i fani kultowego reality show wstrząśnięci zostali tragiczną wiadomością. 18 października 2025 roku w mediach pojawiła się informacja o śmierci Justyny Kurowskiej, laureatki pierwszej edycji "Kawalera do wzięcia". Miała zaledwie 44 lata. Dla wielu widzów pozostanie na zawsze energiczną, uśmiechniętą blondynką, która ponad dwadzieścia lat temu zdobyła serca telewidzów, nie przypuszczając, że po zakończeniu programu czeka ją tak ciężka próba życia.

W 2003 roku na antenie TVN pojawił się program "Kawaler do wzięcia", który zrewolucjonizował polską telewizję. Prowadzony przez Krzysztofa Banaszyka show przyciągał przed ekrany miliony widzów. Dwadzieścia pięć uczestniczek rywalizowało o względy jednego mężczyzny, Bartosza Okowity. Wśród pięknych kobiet znalazły się m.in. Miss Polonia 2000 i 2001, ale to właśnie Justyna Kurowska zdobyła serce kawalera. Była naturalna, uśmiechnięta, pełna wdzięku i energii, a przy tym utalentowana. Jej zwycięstwo wydawało się początkiem wielkiej kariery i szczęśliwego życia.

Nie żyje gwiazd show TVN

Kilka lat po programie życie Justyny uległo dramatycznej zmianie. W 2007 roku zaczęła tracić przytomność, a symptomy pogłębiającego się osłabienia pojawiały się coraz częściej. W końcu lekarze postawili diagnozę, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa. Choroba była rodzinnym dramatem, wcześniej zabrała jej rodziców. Dla Justyny była kolejnym ciosem w młodym wieku.

Już w 2011 roku media informowały, że Justyna Kurowska potrzebuje 80 tys. zł na kosztowne leczenie w Chinach, gdzie planowano przeszczep komórek macierzystych. Choroba, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, prowadziła do zaniku mięśni i degeneracji układu nerwowego. Justyna straciła w młodości rodziców, a problemy zdrowotne dotknęły też jej bliskich. Kiedy występowała w telewizji, była pełna energii i pasji, trenowała karate, tańczyła i grała na pianinie.

Po ogłoszeniu jej śmierci w sieci pojawiły się liczne wpisy wspomnieniowe. Fani i dawni uczestnicy programu wspominali Justynę jako osobę pełną życia i ciepła. 

