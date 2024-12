Nie żyje gwiazdor hitu Netflixa. Miał tylko 37 lat

Gwiazdor "Toy boy" nie żyje

37-letni José de la Torre zmarł 5 grudnia 2024 roku po długiej walce z tajemniczą chorobą. Jego talent fani na całym świecie poznali w serialu „Toy Boy” na platformie Netflix. Aktor odszedł 5 grudnia po długiej walce z chorobą, która nadal nie została podana do publicznej wiadomości. Informacja o śmierci gwiazdora została podana do mediów 12 grudnia.

Smutną wiadomość o śmierci José de la Torre podało w mediach społecznościowych hiszpańskie wydawnictwo Montilla Digital. Teraz na jaw wyszło, że pogrzeb aktora już się odbył w Hiszpanii na drugi dzień po jego śmierci.

W czerwcu aktor b.r. José de la Torre ujawnił, że zdiagnozowano u niego „poważną chorobę”. Wtedy też podjął decyzję o tyn, aby porzucić aktorstwo na rzecz leczenia. Fani i przyjaciele aktora byli w szoku, bo do tego momentu podziwiali go nie tylko za talent, ale i za siłę w walce z chorobą. Niestety, nagła śmierć gwiazdora przerwała wszystkie jego plany.

Kariera José de la Torre

José de la Torre należał do obsady „Toy Boy” od 2019 roku. Serial szybko stał się hitem na platformie Netflix. To historia Hugo Beltrána, striptizera, który stara się oczyścić swoje imię z zarzutów o zbrodnię, której nie popełnił. Za nieswoją winę bohater niesłusznie przesiedział w więzieniu siedem lat... Seria miała 21 odcinków rozłożonych na trzy sezony aż do 2021 roku. Fani cenili tę pozycję za ciekawą, pełną tajemnic fabułę i skomplikowane, dobrze zagrane postacie.

José de la Torre zagrał także w 36 odcinkach telenoweli „Amar es para siempre” oraz epizodycznie w: „Vis a Vis: El Oasis” i „Serve and Protect”.

Na oficjalnym profilu gwiazdora na Instagramie pojawiło się mnóstwo kondolencji i wyrazów żalu od jego wiernych fanów.

"Ogarnął mnie wielki smutek 😭💔"