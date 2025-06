Nie żyje Jack Betts znany ze "Spider-Mana". Już wiadomo, co się stało. Amerykański aktor odszedł 2 miesiące po tym, jak skończył 96 lat!

Do sieci trafiła informacja o śmierci Jacka Bettsa. Aktor w kwietniu 2025 r. skończył 96 lat, niestety zmarł 2 miesiące po swoich urodzinach. Jak donoszą zagraniczne media, odszedł we śnie 19 czerwca 2025, we własnym domu mieszczącym się w Los Osos w Kalifornii. Informację o śmierci wuja podał członek jego rodziny.

Kim był Jack Betts?

Betts urodził się w 1929 r. w Jersey. Jako 10-latek razem z rodziną przeprowadził się do Miami, gdzie później studiował na kierunku teatralnym. W 1953 r. zaczął grać w filmach i na scenie. Dużą popularność przyniosła mu rola doktora Kena Martina w serialu "General Hospital" w latach 60. Aktor występował na Broadwayu, a już po siedemdziesiątce pojawił się w "Spider-Manie", filmie z 2002 r.

Betts grywał w operach mydlanych, a jako Hunt Powers pokazywał się w spaghetti westernach - po raz pierwszy w 1966 r. Widzowie mogli go oglądać aż w 15 produkcjach tego typu, które przed laty były szalenie popularne, ale nie w USA i Kanadzie. Tam aktorowi nie udało się odnieść spektakularnego sukcesu, choć pojawił się w wielu popularnych filmach i serialach.

Gdzie grał Jack Betts?

Betts wystąpił w takich filmach jak "Zabójstwo Trockiego" (1972), "Batman Forever" (1995), "Batman i Robin" (1997), "8MM" (1999) i w serialach "Kojak", "Remington Steele", "Frasier", "Everybody Loves Raymond", "Friends", "The Mentalist" czy "Monk".

Jack prywatnie przyjaźnił się z aktorką Doris Roberts, która zmarła w 2016 r.

