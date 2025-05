George Wendt nie żyje! Miał 76 lat. Znany aktor w żałobie! Z Wendtem łączyły go więzy krwi

Kolejna gwiazda żegna się z "The Voice"! To dopiero początek wielkiej rewolucji w programie

George Wendt, którego widzowie, również polscy, bardzo dobrze kojarzą z kultowego serialu "Zdrówko", nie żyje. Według zagranicznych mediów gwiazdor zmarł we śnie, spokojnie, we wtorkowy ranek 20 maja. Przed śmiercią aktor unikał publicznych wyjść. Ostatnio widziano go niemal rok wcześniej!

George był człowiekiem oddanym rodzinie, kochanym przyjacielem i powiernikiem dla wszystkich, którzy mieli szczęście go poznać. Będzie nam go brakowało. Rodzina poprosiła o zachowanie prywatności w tym czasie - poinformował przedstawiciel rodziny aktora w oświadczeniu dla "The Post".

George Wendt zasłynął rolą w "Zdrówku". A co z życiem prywatnym?

Wendt urodził się 17 października 1948 r. w USA. W 1978 r., jako 30-latek, poślubił Bernadette Birkett, z którą wychował troje dzieci. Małżonkowie byli ze sobą aż do końca. Wendt nie był jedyną gwiazdą w rodzinie. Synem jego siostry, Kathryn Sudeikis, jest bowiem Jason, aktor, którego widzowie mogą kojarzyć np. z popularnego serialu "Ted Lasso", gdzie wciela się w trenera drużyny piłkarskiej.

Sudeikis i George Wendt, jak to siostrzeniec i wujek, a przy okazji bardzo znani aktorzy, pojawiali się czasem publicznie w swoim towarzystwie. Ostatnio 1 czerwca 2024 r., gdy obaj wystąpili podczas imprezy Big Slick Celebrity Weekend w Kansas. Wcześniej Wendt pokazał się podczas rozdania nagród Emmy w styczniu 2024 r.

Nie żyje George Wendt. Sieć zalały filmiki z kultowego serialu

Po śmierci Wendta, który wielu widzom zawsze już będzie kojarzył się z Normem Petersonem ze "Zdrówka", sieć zalały klipy z serialu - te pokazujące charakterystyczne wejście Norma czy ostatnie sceny ostatniego sezonu nakręconego w 1993 r. Sitcom, opowiadający o grupie mieszkańców Bostonu spotykających się w lokalnym barze, powstawał od 1982 r. i cieszył się popularnością wśród widzów, ale był także dobrze oceniany przez znawców.

W sumie nakręcono aż 271 odcinków, a serial zdobył 6 Złotych Globów (przy 32 nominacjach!). Później widzowie mogli oglądać spin-off "Frasier". Ten serial również nagrywano aż przez 11 lat.

