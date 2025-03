Nie żyje gwiazdor uwielbianej telenoweli! Fani zalali się łzami

Nie żyje Mark Dobies, gwiazdor kultowych telenowel, takich jak "Guiding Light" i "One Life to Live". Uwielbiany przez fanów na całym świecie aktor zmarł 11 marca 2025 roku w swoim domu w Dunellen, w stanie New Jersey. Sieć zalały wzruszające słowa pożegnania.