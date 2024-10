Nie żyje kolejna gwiazda "Przyjaciół"! Rok temu umarł nagle Matthew Perry, teraz ona

Rok temu fani serialu "Przyjaciele" nagle musieli się pożegnać z Matthew Perry'm, serialowym Chandlerem. We wtorek, 29 października do mediów dotarła kolejna tragiczna informacja z uniwersum serii - nie żyje Teri Garr, którą fani "Przyjaciół" pokochali za rolę Phobey Abbott. Za kreację w filmowym hicie "Tootsie" aktorka była nominowana do Oscara. Gwiazda walczyła z poważną chorobą, zmarła w wieku 79 lat.