Nie żyje legenda PRL! Artysta odszedł w wieku 65 lat

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-12 11:36

Świat polskiego rocka i muzyki alternatywnej pogrążył się w żałobie. W Nysie zmarł Jarosław Lach, współzałożyciel i pierwszy gitarzysta kultowego zespołu Aya RL. Artysta miał 65 lat. Jego twórczość na zawsze pozostanie w pamięci fanów, a jego utwory przeszły do historii polskiej sceny muzycznej lat 80.

Nie żyje legenda PRL! Artysta odszedł w wieku 65 lat

i

Autor: AKPA, FACEBOOK @Pawel Kukiz/ AKPA

Jarosław Lach urodził się w Nysie i to właśnie tam zaczęła się jego muzyczna droga, która w latach 80. doprowadziła go na szczyty polskiej niezależnej sceny rockowej. Jako gitarzysta i współzałożyciel Aya RL tworzył zespół, który szybko stał się jednym z symboli nowej fali w Polsce.  

Zobacz też: Znana artystka nie żyje! Środowisko artystyczne w szoku po tragicznym wypadku

Nie żyje legenda PRL! Artysta odszedł w wieku 65 lat

Zanim Jarosław Lach trafił do Aya RL, rozwijał swoją pasję w zespole HAK. Formacja ta odniosła spektakularny sukces, zdobywając nagrodę Złotego Kameleona podczas legendarnego festiwalu w Jarocinie w 1983 roku. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla rozwoju niezależnej muzyki w Polsce i pozwoliło młodym zespołom zdobywać popularność w całym kraju. Lach wyróżniał się nie tylko warsztatem gitarowym, ale również wrażliwością artystyczną.

W 1986 roku muzyk postanowił poszerzyć horyzonty i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, osiedlając się w Nowym Jorku. Tam spędził część swojego życia, kontynuując muzyczne eksperymenty i rozwijając swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku. Mimo zagranicznych doświadczeń, jego serce zawsze było w Polsce, a twórczość Aya RL pozostawała bliska jego codziennemu życiu i publiczności.

Śmierć Jarosława Lacha to ogromna strata dla całej polskiej sceny alternatywnej i rockowej. Fani wspominają go nie tylko jako wybitnego gitarzystę, ale też człowieka pełnego pasji, który wprowadzał do muzyki niepowtarzalną energię i kreatywność. Jego utwory pozostają inspiracją dla młodszych pokoleń muzyków i słuchaczy, którzy odkrywają polską muzykę lat 80. na nowo.

Pustka ... I wielki żal, Jarek, że nigdy nie dawałeś sobie pomóc... Że chowałeś się sam przed sobą... - napisał w sieci Paweł Kukiz.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023
Galeria zdjęć 34
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Jubileuszowa gala Komitetu Powązkowskiego. Cmentarne anegdoty kwestujących gwiazd. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
PRL
MUZYK