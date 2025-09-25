Nie żyje legendarny dziennikarz TVP. Lesław Ciesiółka wychował pokolenia dziennikarzy

Lesław Ciesiółka nie żyje - poinformował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie z tą uczelnia związał się znany dziennikarz po przejściu na emeryturę. Ciesiółka zmarł 24 września 2025 roku w wieku 70 lat.
Widzowie TVP pogrążeni w żalu
Lesław Ciesiółka lata działał w TVP3 Poznań. Widzowie kanału składają kondolencje na stronie stacji na Facebooku.
Wyrazy współczucia dla rodziny!!! Spoczywaj w pokoju 🙁🖤
Kuba... Siła spokoju i takie poczucie bezpieczeństwa z niego promieniowało. Przynajmniej w moją stronę. Bardzo lubiłam. Przykra wiadomość.
Szczere wyrazy współczucia dla całej rodziny.
"Legenda i cichy bohater"
Koledzy dziennikarze także nie zapomnieli o koledze. Okazuje się, że nie tylko w swojej stacji TVP Ciesiółka miał oddanych przyjaciół.
Kibicował, dopytywał „jak tam w tej Warszawie”, pamiętał i wspierał od pierwszych chwil i kroków w dziennikarstwie. (…) Dziś serce pęka, bo Lesław Ciesiółka odszedł. Nasz pan Lesław, Kuba… Człowiek legenda Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wychował pokolenia dziennikarzy”
– żegna wybitnego dziennikarza Adrianna Otręba z TVN. Facebookową stronę UM w Poznaniu zalały słowa żalu jego uczniów. Dla studentów dziennikarstwa Ciesiółka prowadził zajęcia z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego.
"Pan redaktor wychował całe pokolenia dziennikarzy, w tym i mnie. Dziękuję za wszystko i dmuchanie w żagle!
Odszedł człowiek legenda. Słów brakuje… Redaktorze, dziękujemy za wszystko. Serce pęka…
Człowiek o niepowtarzalnym humorze, spojrzeniu na świat i ludzi. Legenda i cichy bohater wielu z nas