Nie żyje legendarny dziennikarz TVP. Lesław Ciesiółka wychował pokolenia dziennikarzy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-25 8:52

W czwartek 25 września 2025 roku smutne wieści przekazał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie żyje Lesław Ciesiółka, wieloletni pracownik TVP w Poznaniu. Znakomity dziennikarz pracował także jako wykładowca akademicki. "Odszedł człowiek legenda. Serce pęka" - żegnają Lesława Ciesiółkę jego studenci.

Znicz

i

Autor: Pixabay.com

Lesław Ciesiółka nie żyje - poinformował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie z tą uczelnia związał się znany dziennikarz po przejściu na emeryturę. Ciesiółka zmarł 24 września 2025 roku w wieku 70 lat.

Widzowie TVP pogrążeni w żalu

Lesław Ciesiółka lata działał w TVP3 Poznań. Widzowie kanału składają kondolencje na stronie stacji na Facebooku.

Wyrazy współczucia dla rodziny!!! Spoczywaj w pokoju 🙁🖤

Kuba... Siła spokoju i takie poczucie bezpieczeństwa z niego promieniowało. Przynajmniej w moją stronę. Bardzo lubiłam. Przykra wiadomość.

Szczere wyrazy współczucia dla całej rodziny.

"Legenda i cichy bohater"

Koledzy dziennikarze także nie zapomnieli o koledze. Okazuje się, że nie tylko w swojej stacji TVP Ciesiółka miał oddanych przyjaciół. 

Kibicował, dopytywał „jak tam w tej Warszawie”, pamiętał i wspierał od pierwszych chwil i kroków w dziennikarstwie. (…) Dziś serce pęka, bo Lesław Ciesiółka odszedł. Nasz pan Lesław, Kuba…  Człowiek legenda Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wychował pokolenia dziennikarzy”

– żegna wybitnego dziennikarza Adrianna Otręba z TVN. Facebookową stronę UM w Poznaniu zalały słowa żalu jego uczniów. Dla studentów dziennikarstwa Ciesiółka prowadził zajęcia z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. 

"Pan redaktor wychował całe pokolenia dziennikarzy, w tym i mnie. Dziękuję za wszystko i dmuchanie w żagle!

Odszedł człowiek legenda. Słów brakuje… Redaktorze, dziękujemy za wszystko. Serce pęka…

Człowiek o niepowtarzalnym humorze, spojrzeniu na świat i ludzi. Legenda i cichy bohater wielu z nas

 Zobacz także: Mieszkańcy Brodnicy zdradzają prawdę na temat Rynkowskiego. Szok, co wyszło po śmierci jego żony!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP