Nie żyje legendarny dziennikarz TVP. Lesław Ciesiółka wychował pokolenia dziennikarzy

Lesław Ciesiółka nie żyje - poinformował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie z tą uczelnia związał się znany dziennikarz po przejściu na emeryturę. Ciesiółka zmarł 24 września 2025 roku w wieku 70 lat.

Widzowie TVP pogrążeni w żalu

Lesław Ciesiółka lata działał w TVP3 Poznań. Widzowie kanału składają kondolencje na stronie stacji na Facebooku.

Wyrazy współczucia dla rodziny!!! Spoczywaj w pokoju 🙁🖤 Kuba... Siła spokoju i takie poczucie bezpieczeństwa z niego promieniowało. Przynajmniej w moją stronę. Bardzo lubiłam. Przykra wiadomość. Szczere wyrazy współczucia dla całej rodziny.

"Legenda i cichy bohater"

Koledzy dziennikarze także nie zapomnieli o koledze. Okazuje się, że nie tylko w swojej stacji TVP Ciesiółka miał oddanych przyjaciół.

Kibicował, dopytywał „jak tam w tej Warszawie”, pamiętał i wspierał od pierwszych chwil i kroków w dziennikarstwie. (…) Dziś serce pęka, bo Lesław Ciesiółka odszedł. Nasz pan Lesław, Kuba… Człowiek legenda Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wychował pokolenia dziennikarzy”

– żegna wybitnego dziennikarza Adrianna Otręba z TVN. Facebookową stronę UM w Poznaniu zalały słowa żalu jego uczniów. Dla studentów dziennikarstwa Ciesiółka prowadził zajęcia z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego.