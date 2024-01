Nie żyje mama Tomasza Stockingera. Barbara Barska miała 97 lat

Czystki w "Pytaniu na śniadanie". Kto stracił pracę, a kto dołączył do prowadzących? Mnóstwo zaskoczeń, nowe twarze

Magda Narożna z zespołem Piękni i Młodzi ruszają na podbój USA. Nie do wiary, ile na tym zarobią!

Nie żyje mama aktora Tomasza Stockingera. Barbara Barska zmarła w wieku 97 lat. Artystka pochodziła z wielodzietnej warszawskiej rodziny. Była dwunastym dzieckiem, więc lata dzieciństwa i wczesnej młodości z pewnością nie były dla niej łatwe. Barbara Barska, zaraz po wojnie zaczęła występować na scenie. Razem z siostrami Zofią i Adrianną założyły zespół Siostry Triola. Zespół Siostry Triola funkcjonował między 1947 a 1954 rokiem, a rok później urodził się Tomasz Stockinger. Ostatnie lata z powodu złego stanu zdrowia spędziła w domu opieki. Była to konieczność, bo mieszkała sama, gdy złamała nogę.

Nie żyje Barbara Barska. Miała 97 lat

Pod koniec 2023 roku Tomasz Stockinger przekazał dramatyczne wieści o stanie zdrowia swojej mamy.

- Moja mama jest na ostatniej prostej, ma 97 lat. Jest teraz naszą wielką troską. Martwimy się, jak długo będzie nam towarzyszyć, bo coraz bardziej się od nas oddala - mówił w "Twoim Imperium".

Jak sam mówił w ostatnim czasie w oczach jego mamy po prostu gasło życie. - Niestety, musimy być nastawieni na najgorsze, bo w jej oczach gaśnie życie. Jesteśmy świadkami jej stopniowego odchodzenia. Choć jest to bardzo trudne, to jednak naturalne i musimy to zaakceptować - dodał w rozmowie z "Twoim Imperium".

We wtorkowy poranek, 23 stycznia na stronie "Gazety Wyborczej" ukazał się nekrolog.

- Panu Tomaszowi Stockingerowi słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy, składają realizatorzy serialu "Klan". Myślami i sercem jesteśmy z Tobą i Twoją Rodziną - czytamy w nekrologu.

Zobacz poniższą galerię: Mama Tomasza Stockingera trafiła do domu opieki.