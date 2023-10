Danuta Martyniuk chce znów być pielęgniarką. Porzuci luksusowe życie u boku Zenka i wróci do zawodu?

Są przecieki! To on może poprowadzić "Mam Talent" za Prokopa?! Wielka gwiazda TVN

Zna go cała Polska

Nie żyje Marek Antonowicz. Śmierć trzeciej legendy TVP we wrześniu

TVP przekazała tragiczną wiadomość. Nie żyje Marek Antonowicz wieloletni realizator obrazu w poznańskim oddziale telewizji. To była trzecia śmierć legendy TVP we wrześniu. Wcześniej zmarł Tadeusz Olszański, słynny sprawozdawca aż sześciu igrzysk olimpijskich i korespondent na Węgrzech. Miał 94 lata. We wrześniu odszedł także Stefan Mroczkowski, wyjątkowy reżyser i autor wielu kultowych programów z lat 70. i 80, m.in. "Alfabetu rozrywki” czy "Kanału 5". Podobnie jak Marek Antonowicz związany był przede wszystkim z TVP Poznań. Śmierć realizatora obrazu wstrząsnęła jego koleżankami i kolegami. "Marek dla wielu z nas był nie tylko kolegą, ale też mistrzem i nauczycielem" - podkreślili w specjalnym artykule opublikowanym po śmierci Marka Antonowicza.

Kim był Marek Antonowicz, legendarny realizator obrazu?

Pogrzeb Marka Antonowicza odbył się 4 października. Legendarny realizator obrazu w TVP spoczął na cmentarzu przy ul. Jasna Rola w Poznaniu. Kim był Marek Antonowicz, nazywany przez współpracowników "mistrzem i nauczycielem"? Urodził się w Kaliszu i ukończył Zaoczne Wyższe Studium Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. "W długoletniej pracy w Telewizji Poznań realizował wielkie wydarzenia telewizyjne: koncerty wielokamerowe, widowiska artystyczne, sportowe czy teatralne. Był także operatorem filmowym – ma na swoim koncie wiele programów telewizyjnych" - czytamy na stronie TVP Poznań. Marek Antonowicz miał 70 lat.

w naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Jana Nowickiego